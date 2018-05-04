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Trier'deki Marx kutlamasına iptal yok

04.05.2018 21:42 | Son Güncelleme

Karl Marx'ın 200'üncü doğum günü vesilesiyle doğduğu kent Trier'de yapılacak kutlamanın planlanan protestolara rağmen iptal edilmeyeceği açıklandı.

Trier'deki Marx kutlamasına iptal yok

Almanya'nın Trier kentindeki Karl Marx'ın 200'üncü doğum gününü kutlamasının, planlanan protesto gösterilerine rağmen yapılacağı duyuruldu.

Kent sözcüsü Michael Schmitz Cuma günü yaptığı açıklamada "Marx konusuyla ilgilenmek isteyen herkesin bunu medeni bir şekilde yapacağını umuyoruz" şeklinde konuştu. Schmitz "Marx'ı eleştirmek isteyen bunu elbette seve seve yapabilir, ancak şiddet ve vandalizme başvurmadan" dedi.

Komünizmin fikir babalarından Alman düşünür ve iktisatçı Karl Marx'ın 200'üncü doğum günü vesilesiyle doğduğu şehir Trier'de Cumartesi günü bir kutlama yapılması planlanıyor. Kutlamanın en önemli etkinliğini ise Çin'in hediye ettiği Karl Marx heykelinin törenle açılması oluşturuyor. Birçok farklı topluluk söz konusu etkinliği protesto edeceğini açıklamıştı.

Almanya için Alternatif (AfD) partisi komünizm kurbanları için sessiz bir protesto gösterisi düzenleyeceklerini ve Çin hükümetinin yasakladığı Falun Gong hareketinin de birçok noktada yakılan mumlarla sessiz bir şekilde protesto edileceğini açıkladı. Buna paralel olarak Sol Parti ve Alman Komünist Partisi'nin (DKP) üyelerinin de aralarında bulunduğu bir topluluk "Kapitalizm ve sömürüye karşı bir sembol" mottosuyla bir gösteri planlıyor. Emniyet güçlerinin verdiği bilgilere göre AfD'nin gösterisine yönelik bir de karşı gösteri planlanıyor.

Kentte görev yapan polis sayısının artırıldığına dikkat çeken Emniyet Müdürü Ralf Krämer "Topluluk ve etkinliklerin fazlalığı özel bir zorluk yaratıyor" şeklinde konuştu.

Trier'deki Karl Marx'ın anıtı için açılışının ardından ise özel bir koruma planlanmadığı açıklandı. Kent sözcüsü Schmitz "Trier'de kamuya ait alanlarda bulunan tüm heykellerin başına nöbetçi dikmemiz mümkün değil" şeklinde konuştu. Heykelin açılışına aralarında birçok Çinli temsilcinin de bulunduğu yaklaşık 200 özel konuk davet edildi. Etkinliği başta Çin, Japonya, Rusya ve ABD olmak üzere birçok ülkeden onlarca gazeteci izleyecek.

dpa,BW/GY

©Deutsche Welle Türkçe

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