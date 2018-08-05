HABER

TRT Genel Müdürü'nden Eurovision'a Conchita Wurst tepkisi

05.08.2018 15:56 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Eurovision'a katılmayı planlamadığını söyleyen TRT Genel Müdürü Eren, "Aynı anda hem erkeğim hem kadınım diyen birini çocukların seyrettiği bir zamanda canlı yayımlayamam" dedi.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Türkiye'nin 2012'den bu yana katılmadığı Eurovision Şarkı Yarışması'nda gelecek yıl da yer almayacağının sinyalini verdi. Eren, "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"nde yaptığı açıklamada "Şu anda katılmayı düşünmüyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Eren, TRT'nin Eurovision konusundaki tavrını şu sözlerle dile getirdi:

"Şu anda katılmayı düşünmüyoruz. Oylama sistemi gibi gerekçelerimiz var. Bir de kamu yayıncısı olarak, Avusturyalı birinci olan sakallı, etekli, cinsiyet kabul etmeyen, herhangi bir cinsiyeti olduğunu söylemeyen, 'Aynı anda hem erkeğim hem kadınım' diyen birini saat 21.00'de, çocukların seyrettiği bir zamanda ben canlı yayımlayamam ki. Avrupa Yayıncılar Birliğine, Eurovision'la ilgili olarak 'Siz saptınız değerlerinizden.' dedim. Bundan dolayı başka ülkeler de çıktı. Orada bir zihin karmaşası var. O düzelirse tekrar Eurovision'a gireriz."

Eren, bu sözleri ile "Rise Like A Phoenix" şarkısı ile 2014'te Eurovision'u kazanan Conchita Wurst'un yarışmada yer almasını eleştirdi.

Oylama sistemini gerekçe göstererek Eurovision'a katılmama kararı alan Türkiye, son olarak 2012'de Can Bonomo ile Eurovision'da yarıştı. Türkiye'ye Eurovision'da birincilik getiren isim ise 2003'te Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen yarışmada "Everyway That I Can" adlı şarkı ile galip gelen Sertab Erener olmuştu.

AFP/ÖA,BW

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERMarkette sizin başınıza gelse ne yaparsınız?Markette sizin başınıza gelse ne yaparsınız?
İsviçre Alpleri'nde uçak düştü! 20 ölü İsviçre Alpleri'nde uçak düştü! 20 ölü
Son dakika! Endonezya'nın Lombok Adası'nda 6,8 büyüklüğünde depremSon dakika! Endonezya'nın Lombok Adası'nda 6,8 büyüklüğünde deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldız Valbuena'yı istiyor

Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldız Valbuena'yı istiyor

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsviçre Alpleri'nde uçak düştü! 20 ölü

İsviçre Alpleri'nde uçak düştü! 20 ölü

Son dakika! Endonezya'nın Lombok Adası'nda 6,8 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Endonezya'nın Lombok Adası'nda 6,8 büyüklüğünde deprem

İbrahim Kalın'dan suikast girişiminde bulunulan Maduro'ya destek: 'Stay strong mi amigo'

İbrahim Kalın'dan suikast girişiminde bulunulan Maduro'ya destek: 'Stay strong mi amigo'

Çin'de korkunç olay! Asfalt yol çöktü, araçlar metrelerce aşağı düştü

Çin'de korkunç olay! Asfalt yol çöktü, araçlar metrelerce aşağı düştü

Bombalı intihar saldırısında üç NATO mensubu öldü

Bombalı intihar saldırısında üç NATO mensubu öldü

Maduro'ya bombalı saldırının ardından dünyaca ünlü karikatürist Latuff'tan olay paylaşım! Yok böyle tesadüf

Maduro'ya bombalı saldırının ardından dünyaca ünlü karikatürist Latuff'tan olay paylaşım! Yok böyle tesadüf

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.