TRT Genel Müdürü'nden Eurovision'a Conchita Wurst tepkisi

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Türkiye'nin 2012'den bu yana katılmadığı Eurovision Şarkı Yarışması'nda gelecek yıl da yer almayacağının sinyalini verdi. Eren, "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"nde yaptığı açıklamada "Şu anda katılmayı düşünmüyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Eren, TRT'nin Eurovision konusundaki tavrını şu sözlerle dile getirdi:

"Şu anda katılmayı düşünmüyoruz. Oylama sistemi gibi gerekçelerimiz var. Bir de kamu yayıncısı olarak, Avusturyalı birinci olan sakallı, etekli, cinsiyet kabul etmeyen, herhangi bir cinsiyeti olduğunu söylemeyen, 'Aynı anda hem erkeğim hem kadınım' diyen birini saat 21.00'de, çocukların seyrettiği bir zamanda ben canlı yayımlayamam ki. Avrupa Yayıncılar Birliğine, Eurovision'la ilgili olarak 'Siz saptınız değerlerinizden.' dedim. Bundan dolayı başka ülkeler de çıktı. Orada bir zihin karmaşası var. O düzelirse tekrar Eurovision'a gireriz."

Eren, bu sözleri ile "Rise Like A Phoenix" şarkısı ile 2014'te Eurovision'u kazanan Conchita Wurst'un yarışmada yer almasını eleştirdi.

Oylama sistemini gerekçe göstererek Eurovision'a katılmama kararı alan Türkiye, son olarak 2012'de Can Bonomo ile Eurovision'da yarıştı. Türkiye'ye Eurovision'da birincilik getiren isim ise 2003'te Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen yarışmada "Everyway That I Can" adlı şarkı ile galip gelen Sertab Erener olmuştu.

AFP/ÖA,BW

