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TRT'nin ekran adaletsizliği

22.06.2018 19:35 | Son Güncelleme

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, TRT’nin Erdoğan'a 181 saat, İnce'ye 15 saat, Akşener'e 3 saat ve HDP'ye 32 dakika yer verdiğini açıkladı.

TRT'nin Kürtçe kanalında tek yer verilmeyen parti ve isim ise HDP ve Demirtaş oldu.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP kontenjanından üyesi İlhan Taşçı, TRT'nin cumhurbaşkanı adayları ve onların siyasi partilerine ayırdığı süreyi açıkladı.

Buna göre TRT, 14 Mayıs - 22 Haziran tarihleri arasında haber bültenleri, canlı yayınlar, yorum programları ve zorunlu propaganda süreleri dâhil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na toplam 181 saat yer verdi.

TRT aynı zaman aralığında CHP ve partinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye 15 saat 40 dakika, İYİ Parti ve Meral Akşener'e ise 3 saat 38 dakika ayırdı.

TRT'nin Kürtçe kanalında Demirtaş'a yer yok

HDP ve Selahattin Demirtaş'a 32 dakika yer verildi. Demirtaş ve HDP ayrıca TRT'nin Kürtçe kanalında hiç yerilmeyen tek siyasi parti ve aday oldu. Erdoğan'a 66 saat yer verilen TRT 6'da İnce yaklaşık 2 saat, Akşener 55 dakika, HDP ve Demirtaş'a ise 0 dakika yer verildi.

TRT 1, TRT Haber ve TRT 6 kanalları, Saadet Partisi ve Temel Karamollaoğlu'na toplam 1 saat 19 dakika ayırırken cumhurbaşkanı adayı göstermeyen ve seçim yarışında Erdoğan'ı desteklediğini açıklayan HÜDAPAR'a ise 1 saat 32 dakikalık yer verdi.

Vatan Partisi ve Doğu Perinçek de TRT kanallarında toplamda 38 dakikalık yer buldu.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda 81 milyonun vergileri ile yayın yapan kamu kurumu TRT'yi eleştirerek "İşte tarafsız yayıncılık, işte adil koşullarda seçim” açıklamasında bulundu.

DW, BD/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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