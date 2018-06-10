'Trudeau Trump'a İhanet Etti'

Beyaz Saray’ın üst düzey ekonomi danışmanı Kanada Başbakanı Justin Trudeau’yu Amerika’nın ticaret politikası hakkında ayrıştırıcı açıklamalar yaparak Başkan Donald Trump’a ihanet etmekle suçladı.

Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Larry Kudlow, Trudeau’nun açıklamalarının tarihi Kuzey Kore zirvesi öncesinde Trump’ı zayıf göstereceğini söyledi. Kudlow, Trudeau’nun Trump’ın Cumartesi günü Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la yapacağı görüşme öncesinde Singapur’a gitmek için G-7 zirvesinden ayrılmasından sonra düzenlediği basın toplantısını ‘‘amatörce’’ ve ‘‘toy’’ olarak değerlendirdi.

Trump, Trudeau için yazdığı Twitter mesajında ‘‘hiç dürüst değil ve çok zayıf’’ ifadelerini kullanmıştı.

Kudlow, Trudeau’nun sözlerinin Trump’ın ticaret tartışması konusunda zayıf da olsa varılan bir uzlaşı konusunda yapılacak ortak açıklamadan çekilmesine neden olduğunu kaydetti.

Kudlow CNN televizyonuna yaptığı açıklamada ‘‘Bir basın toplantısı düzenledi ve Amerika’nın kendilerine hakaret ettiğini söyledi. Kanada’nın kendi çıkarlarını koruması gerektiğiniz söyledi. Gümrük vergileri konusunda sorunun bizden kaynaklandığını söyledi. Bunun gerçek olmayan yanıysa şu, onların da çok ciddi gümrük vergileri var. Olan şu ki o bizi gerçekten sırtımızdan bıçakladı’’ diye konuştu.