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Trudeau'ya "çok bilmişlik" suçlaması

07.02.2018 23:52 | Son Güncelleme

Kanada Başbakanı Trudeau, sözünü kestiği öğrencinin kullandığı kelimeyle ilgili yaptığı düzeltme nedeniyle tartışma konusu oldu.

Öğrencinin kullandığı sözcüğün cinsiyetçi olduğunu belirten Trudeau’ya eleştiri yağdı.Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin Edmonton kentindeki bir üniversitede katıldığı etkinlikte, kendisine soru soran bir kız öğrencinin kullandığı kavramla ilgili yaptığı düzeltme nedeniyle tartışma konusu oldu.

Genç kızın sözünü kesen Trudeau, öğrenci tarafından kullanılan ve İngilizce'de "insanoğlu" anlamına gelen "mankind" sözcüğünün, "man" (erkek) kökünden geldiğine dikkat çekti. Kanadalı siyasetçi daha sonra da cinsiyetçi olarak nitelediği bu kelimeyi kullanmayı tercih etmediklerini söyledi. Trudeau, bunun yerine daha kapsayıcı olması için, kökü İngilizce "people" (insan) olan "peoplekind" sözcüğünü önerdi.

Kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konusunda hassas bir siyasetçi olarak tanınan Trudeau'nun yaptığu bu düzeltme salonda alkış aldı. Ancak Trudeau, "uydurma bir kelime" önerdiği gerekçesiyle eleştirilere de hedef oldu.

"Çok bilmişlik"

Ünlü İngiliz gazeteci ve televizyoncu Piers Morgan, Trudeau'yu "çok bilmişlikle" ve "ucuz yoldan duyarlılık gösterisi" yapmakla suçladı. Daily Mail gazetesindeki yazısında konuya değinen Morgan, Trudeau'nun "İnglizce dilini yeniden yazmaya çalıştığını", çünkü "peoplekind" diye bir kelime olmadığını ifade etti.

Kanadalı Muhafazakâr Parti milletvekillerinden Michelle Rempel ise Trudeau'nun öğrencinin sözünü kesmesini eleştirdi. Rempel, Twitter'dan "(Trudeau'nun) davranışından dolayı, sözü kesilen kadından parlamento adına özür diliyorum. Not: Benim sözümü böyle kesmesini çok isterdim" diye yazdı.

Muhafazakâr düşünce kuruluşlarından Amerikan Girişimcilik Enstitüsü'nden Christina Sommers da tartışmalara katılarak, "mankind" sözcüğünde bir sorun olmadığını, asıl sorunun Trudeau'nun bu kelimeyi kullanan birini herkesin önünde utandırması olduğunu belirtti.

"Peoplekind" İngilizce'de var mı?

"Peoplekind" kelimesi, İnglizce'nin önde gelen üç sözlüğü Merriam-Webster, Oxford ve Cambridge'de yer almıyor. Üç sözlük de kavramın karşılığı olarak "mankind" kelimesini kullanıyor.

DW/GY,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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