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Trump 1,8 Milyon İmzaya Rağmen İngiltere Yolcusu

26.04.2018 22:22 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, 13 Temmuz günü İngiltere’ye gideceğini açıkladı. İngiltere’deki 1,8 milyon kişi ise bu haberden memnun kalmış gibi görünmüyor

Trump 1,8 Milyon İmzaya Rağmen İngiltere Yolcusu

Başkan Donald Trump, Başbakan Theresa May ile görüşmek üzere 13 Temmuz günü İngiltere’ye gideceğini açıkladı.

Başkan’ın, bir yılı aşkın süredir göreve gelmesine rağmen İngiltere’yi daha önce ziyaret etmemesi ikili ilişkiler konusundaki soruları gündeme getirmişti.

Trump ve May, Ocak ayındaki Davos zirvesinde görüşmüş, ABD Başkanı, “ilişkilerimiz mükemmel boyutta” demişti.

Başkan Trump, Ocak ayında, Londra’ya giderek, yeni Amerikan büyükelçilik binasının açılışını yapmayı planlamıştı. Ancak bu seyahat planını iptal etti. Trump, eski Başkan Barack Obama’nın büyükelçilik binasının başka bir yere taşınması kararını da eleştirmiş ve ziyareti iptal kararını buna dayandırmıştı. Ancak büyükelçiliğin taşınmasıyla ilgili kararlar Başkan George W. Bush tarafından alınmıştı.

Trump’ın ziyaretinin büyük gösterilere sahne olması bekleniyor. İngiltere’de halen imza toplanan bir dilekçede, hükümetten, “Kraliçe 2. Elizabeth’i utandıracağı” gerekçesiyle Trump’a gönderilen davetin iptal edilmesi isteniyor. Dilekçeye şimdiye kadar 1 milyon 800 bin kişi imza attı.

Trump’ın İngiltere ziyareti resmi nitelik taşımadığından, Kraliçe veya Kraliyet ailesinin herhangi bir ferdiyle biraraya gelmesi öngörülmüyor.

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