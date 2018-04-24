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Trump 1915 olayları için Ermenice büyük felaket anlamına gelen 'Meds Yeghern' ifadesini kullandı

24.04.2018 21:37 | Son Güncelleme

Trump 1915 olayları için Ermenice büyük felaket anlamına gelen 'Meds Yeghern' ifadesini kullandı

Trump 1915 olayları için Ermenice büyük felaket anlamına gelen 'Meds Yeghern' ifadesini kullandı

Trump 1915 olayları için Ermenice büyük felaket anlamına gelen 'Meds Yeghern' ifadesini kullandı

Eski Bakan İYİ Parti'ye katılıyorEski Bakan İYİ Parti'ye katılıyor
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