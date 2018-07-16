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Trump bombayı patlattı: Yine adayım!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.07.2018 10:16 | Son Güncelleme

Birleşik Krallık temasları önceki gün sona eren ABD Başkanı Trump (72) , İngiliz basınına konuştu.

Trump bombayı patlattı: Yine adayım!

Trump, İngiliz Mail on Sunday gazetesinde yayınlanan röportajında sağlık ya da başka bir problem olmazsa 2020’de yeniden aday olmayı düşündüğünü belirtti. Trump, kendisine karşı rakip Demokrat Parti’den güçlü bir aday çıkmayacağına inandığını da kaydetti.

PROTOKOL GAFI

Trump, bu röportajı başkanlık uçağı Air Force One’da, tanınmış televizyoncu Piers Morgan’a verdi. ABD Başkanı, Kraliçe 2’nci Elizabeth ile olan özel görüşmesinden de bahsetti. Ancak Batı basını bu görüşme hakkında konuşmasını Trump’ın Kraliyet protokolünü bir kez daha ihlal ettiği şeklinde yorumladı. Kraliçe ile görüşmeye değinen Trump, Kraliçe’nin İngiltere’nin AB’den çıkmasını “çok karmaşık bir problem” olarak gördüğünü öne sürdü.

ANNEM GÖRSEYDİ

Donald Trump eşi Melania ile birlikte Windsor Şatosu’nda Kraliçe ile görüştükleri anları da aktardı. ABD Başkanı, Kraliçe’yle görüşmeye giderken Melania’ya, “Düşünsene annem bu anı görmüş olsaydı” dediğini söyledi. Trump, merhum annesinin Kraliçe’nin hayranı olduğunu da belirtti. Morgan, Trump için özel basılmış bir kutuda tutulan M&M çikolataların olduğuna dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Trump Küçük Kadınlar ABD Başkanı İngiliz basını Birleşik Krallık Demokrat Parti

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