Trump 2020 Seçimleri İçin Yönetici Atadı

Başkan Donald Trump 2020 seçim kampanyası için yönetici ataması yaptı.
Başkan Trump’ın 2020 başkanlık seçimleri kampanyasının yöneticisi Brad Parscale olacak. Parscale Trump’ın 2016 başkanlık seçimi kampanyasında da digital işlerden sorumlu yönetici olarak görev almıştı.
42 yaşında ve dijital dünya konusunda uzman olan Parscale daha önce Trump şirketlerinde de benzer görevlerde yer almış bir isim.
Parscle’in kampanya yöneticisi olarak atandığının duyurulduğu resmi açıklamada Başkan Trump’ın oğlu Eric Trump Parscale ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Eric Trump, “Brad olağanüstü yetenekli ve 2016 zaferimizde önemli bir rol üstlendi.
Kendisi ailemizin tam güvenine sahip ve kampanyanın başında olmak için mükemmel bir isim” dedi.
Aynı açıklamada Parscale’in bu yıl Kasım ayında yapılacak Kongre ara dönem seçimlerinde de Cumhuriyetçi parti adına yürütülecek kampanyalarda görev alacağı vurgulandı.
Başkan Trump geçen hafta yaptığı bir konuşmada da bu seçimlere dikkat çekmiş ve Cumhuriyetçilerin hem Senato hem de Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elinde tutmasının hayati önemde olduğunu belirtmişti.
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