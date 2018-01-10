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Trump: 2020'de başkan adayı olursa Oprah'ı yenerim

10.01.2018 17:03 | Son Güncelleme 7 saat önce

Amerikan medyasının önde gelen isimlerinden Oprah Winfrey'in Altın Küre Ödülleri'nde yaptığı konuşma, 2020'deki seçimler için isminin ortaya çıkmasını sağladı. Trump ise Oprah'a karşı yarışmanın 'eğlenceli olacağını' söyleyerek her şekilde kendisinin tekrar seçileceğini savundu.

Getty Images

Amerikan medyasının önde gelen isimlerinden Oprah Winfrey'in Pazar gecesi düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nde yaptığı konuşma, dünyanın dört bir yanında büyük ilgi topladı.

Hollywood'da başlayan ve kadınların cinsel taciz ile ayrımcılığa karşı başlattığı kampanyaya atıfta bulunan Oprah'ın yaptığı güçlü konuşma, ABD'de 2020'de düzenlenecek başkanlık seçimleri için isminin ortaya çıkmasını sağladı.

Birçok kişinin ağlayarak izlediğini söylediği konuşmasında Oprah, kadınlar için 'ufukta yeni bir günün' belirdiğini söylemiş, sosyal medyada yeşeren #BenDe (MeToo) kampanyası sayesinde bir daha hiçbir kadının cinsel tacize maruz kalmayacağı güne kadar mücadelenin süreceğini aktarmıştı.

EPAOprah'ın bu konuşmasının ardından sosyal medyada 2020'de başkan adayı olması için çok sayıda etiket oluşturuldu.

Amerikan basınında da bu hafta yer alan bazı haberlerde Oprah'ın ciddi ciddi aday olmayı düşündüğü belirtildi. Kimi kurumlar ise bu haberleri yalanlayarak Oprah'ın adaylığı düşünmediğini aktardı.

'Oprah'ı seviyorum'ABD Başkanı Donald Trump ise Oprah'ın adaylığına dair çıkan haberlere sonunda bir yanıt verdi.

Trump, Oprah'a karşı yarışmanın eğlenceli olacağını söyleyerek her şekilde kendisinin seçileceğini öne sürdü.

Oprah'ın sona eren programındaki son bölümlerinden birine ailesiyle beraber katıldığını söyleyen Trump, "Oprah'ı seviyorum ama aday olacağını düşünmüyorum. Aday olacağını sanmıyorum, onu çok iyi tanıyorum" dedi.

Reuters Ivanka Trump ve Donald Trump Trump, 1999 yılında sunucu Larry King'in CNN'deki programına katıldığında eğer başkan adayı olursa kimin rakibi olmasını istediğine dair soruya, "Oprah. Oprah'ı çok seviyorum. Oprah her zaman ilk seçimim olurdu. Eğer böyle olursa inanılmaz olur, popüler, zeki, harika bir kadın" demişti.

2015 yılında ise adaylığını açıklamadan önce Oprah'ı başkan yardımcısı olarak görmek istediğini söylemişti.

Ivanka Trump'tan övgüTrump'ın kızı Ivanka Trump ise sosyal medyadan Oprah'ın konuşmasına övgüler yağdırdı.

Trump hakkında çıkan son kitapta Ivanka Trump'ın ileride başkan olmak istediği iddiası yer almıştı.

Ivanka Trump, Beyaz Saray'da babasının yanında yer aldığından beri kadın konuları üzerinde çalışıyor.

Ancak Donald Trump'ın hakkında çok sayıda kadının yönelttiği taciz iddiaları da bulunuyor.

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