Trump: 2020'de başkan adayı olursa Oprah'ı yenerim

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Amerikan medyasının önde gelen isimlerinden Oprah Winfrey'in Pazar gecesi düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nde yaptığı konuşma, dünyanın dört bir yanında büyük ilgi topladı.

Hollywood'da başlayan ve kadınların cinsel taciz ile ayrımcılığa karşı başlattığı kampanyaya atıfta bulunan Oprah'ın yaptığı güçlü konuşma, ABD'de 2020'de düzenlenecek başkanlık seçimleri için isminin ortaya çıkmasını sağladı.

Birçok kişinin ağlayarak izlediğini söylediği konuşmasında Oprah, kadınlar için 'ufukta yeni bir günün' belirdiğini söylemiş, sosyal medyada yeşeren #BenDe (MeToo) kampanyası sayesinde bir daha hiçbir kadının cinsel tacize maruz kalmayacağı güne kadar mücadelenin süreceğini aktarmıştı.

EPAOprah'ın bu konuşmasının ardından sosyal medyada 2020'de başkan adayı olması için çok sayıda etiket oluşturuldu.

Amerikan basınında da bu hafta yer alan bazı haberlerde Oprah'ın ciddi ciddi aday olmayı düşündüğü belirtildi. Kimi kurumlar ise bu haberleri yalanlayarak Oprah'ın adaylığı düşünmediğini aktardı.