HABER

Trump 24 Nisan İçin Yine ‘Büyük Felaket’ Dedi

24.04.2018 22:57 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, 1915 olaylarının anma günü olarak kabul edilen 24 Nisan’da yayınladığı açıklamada geçen yıl olduğu gibi bu yıl da büyük felaket anlamına gelen ‘Meds Yeghern’ ifadesini kullandı

Trump 24 Nisan İçin Yine ‘Büyük Felaket’ Dedi

Başkan Donald Trump, 1915 olaylarının anma günü olarak kabul edilen 24 Nisan’da yayınladığı açıklamada geçen yıl olduğu gibi bu yıl da büyük felaket anlamına gelen ‘Meds Yeghern’ ifadesini kullandı.

Açıklamada “Bugün büyük felaketi yani 20’nci yüzyılın en büyük kitle kıyımlarından birini, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında 1,5 milyon Ermeni’nin tecrit edilmesini, katledilmesini ya da ölüme yürümesini anıyoruz. 1915’teki korkunç olayları hatırlıyor ve hayatlarını kaybedenlerin yasını tutuyoruz”ifadelerine yer verildi.

Trump, açıklamasında “Osmanlı İmparatorluğu döneminde ABD Büyükelçisi Henry Morgenthau gibi şiddeti sona erdirmek için çalışan Yakın Doğu Yardım Fonu aracılığıyla para toplayıp kurtulanlara yardım eden ve yeni hayatlar kurmalarına yardımcı olan herkesi minnetle anıyoruz” dedi. Amerika’da kendilerine yeni hayatlar kuran ve ülkeye sayısız katkıda bulunan Ermeni toplumunun dirayetineduydukları saygının altını çizdi.

Geçmişin acı veren unsurlarını bilmenin ve tanımanın daha hoşgörülü bir gelecek oluşturmak için ileriye doğru atılan adımlar olduğunu söyleyen Trump, ''Bu acı günde kayıplarını anan dünyanın dört bir yanındaki Ermeniler’in yanında yer alıyoruz ve daha iyi bir gelecek kurmak için birlikte çalışma sözü veriyoruz'' ifadelerini kullandı.

Eski Bakan İYİ Parti'ye katılıyorEski Bakan İYİ Parti'ye katılıyor
Askerler sokağa çıkmıştı! Flaş açıklamalarAskerler sokağa çıkmıştı! Flaş açıklamalar
Meclis'te 16 yıl sonra bir ilkMeclis'te 16 yıl sonra bir ilk
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Erbakan Ödülleri töreninde Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu salona birlikte girdi

Erbakan Ödülleri töreninde Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu salona birlikte girdi

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

24 Haziran erken seçimleri öncesi şok! Yaşar Okuyan, Vatan Partisi'nden istifa etti

24 Haziran erken seçimleri öncesi şok! Yaşar Okuyan, Vatan Partisi'nden istifa etti

24 Haziran erken seçimleri öncesinde İYİ Parti'de istifa şoku!

24 Haziran erken seçimleri öncesinde İYİ Parti'de istifa şoku!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
9 çocuğu olan profesör doğuştan kısır çıktı

9 çocuğu olan profesör doğuştan kısır çıktı

Melania eşinin eliyle kavga etti, Trump rezil olmaktan son anda kurtuldu!

Melania eşinin eliyle kavga etti, Trump rezil olmaktan son anda kurtuldu!

Trump: Kalıcı bir iz bıraktıktan sonra Suriye'den çıkacağız

Trump: Kalıcı bir iz bıraktıktan sonra Suriye'den çıkacağız

IKBY Seçim Kurulu İdari İşler Genel Müdürü Farıs Muhammed öldürüldü

IKBY Seçim Kurulu İdari İşler Genel Müdürü Farıs Muhammed öldürüldü

Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a övgü

Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a övgü

Trump: İran’la yapılan nükleer anlaşma çılgınca ve berbat

Trump: İran’la yapılan nükleer anlaşma çılgınca ve berbat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.