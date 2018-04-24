Trump 24 Nisan İçin Yine ‘Büyük Felaket’ Dedi

Başkan Donald Trump, 1915 olaylarının anma günü olarak kabul edilen 24 Nisan’da yayınladığı açıklamada geçen yıl olduğu gibi bu yıl da büyük felaket anlamına gelen ‘Meds Yeghern’ ifadesini kullandı.

Açıklamada “Bugün büyük felaketi yani 20’nci yüzyılın en büyük kitle kıyımlarından birini, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında 1,5 milyon Ermeni’nin tecrit edilmesini, katledilmesini ya da ölüme yürümesini anıyoruz. 1915’teki korkunç olayları hatırlıyor ve hayatlarını kaybedenlerin yasını tutuyoruz”ifadelerine yer verildi.

Trump, açıklamasında “Osmanlı İmparatorluğu döneminde ABD Büyükelçisi Henry Morgenthau gibi şiddeti sona erdirmek için çalışan Yakın Doğu Yardım Fonu aracılığıyla para toplayıp kurtulanlara yardım eden ve yeni hayatlar kurmalarına yardımcı olan herkesi minnetle anıyoruz” dedi. Amerika’da kendilerine yeni hayatlar kuran ve ülkeye sayısız katkıda bulunan Ermeni toplumunun dirayetineduydukları saygının altını çizdi.

Geçmişin acı veren unsurlarını bilmenin ve tanımanın daha hoşgörülü bir gelecek oluşturmak için ileriye doğru atılan adımlar olduğunu söyleyen Trump, ''Bu acı günde kayıplarını anan dünyanın dört bir yanındaki Ermeniler’in yanında yer alıyoruz ve daha iyi bir gelecek kurmak için birlikte çalışma sözü veriyoruz'' ifadelerini kullandı.