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Trump'a büyük şok! ABD yargısından flaş karar

DÜNYA HABERLERİ  | 28.03.2018 20:52 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre ABD'de Maryland Yargıcı, ABD Başkanı Donald Trump'a anayasayı ihlalden dava açılmasına izin verdi.

Trump'a büyük şok! ABD yargısından flaş karar

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