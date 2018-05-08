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Trump'a büyük şok: Cinsel ilişkiye girerken izledim!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.05.2018 11:12 | Son Güncelleme

Alman model Elke Jeinsen, 1993 yılında en yakın arkadaşı model Barbara Moore ile ABD Başkanı Trump'ın birlikte olduğunu, kendisinin de onları izlediğini iddia etti.

Trump'a büyük şok: Cinsel ilişkiye girerken izledim!

Daha önce Trump ile ilişkisi olduğu ortaya çıkan Barbara Moore'un en yakın arkadaşı Alman model Elke Jeinsen itiraflarda bulundu. Elke Jeinsen 1993 yılında yakın arkadaşı Barbara Moore ile Trump Tower'a gttiğini, Moore ile Trump'ın ilişkiye girdiğini kendisinin de onları izlediğini iddia etti.

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Jeinsen, şampanya içtikleri bir akşam yemeği sonrası Trump'ın kendisini ve arkadaşını odasına davet ettiğini ve odaya girdikten hemen sonra Trump'ın Barbara ile ilişkiye girmeye başladığını ve kendisinin ise oda da bir koltukta iç çamaşırı ile oturup ilişkiyi izlediğini söyledi. Jeinsen Trump ve Moore'un birlikte olurken kendisini fark etmediğini de ekledi.


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Donald Trump ABD

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