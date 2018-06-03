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Trump'a kötü haber: G7 üyesi 6 ülke ABD'ye karşı birleşti

DÜNYA HABERLERİ  | 03.06.2018 02:15 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ithal çelik ve alüminyuma yönelik yeni gümrük vergisi uygulamaları, G7 üyesi ülkelerden de tepki gördü.

Trump'a kötü haber: G7 üyesi 6 ülke ABD'ye karşı birleşti

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip gelişmiş 7 ülkeden oluşan G7 Grubu'nun, Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Whistler kentinde 3 gün süren Maliye Bakanları Toplantısı sona erdi.

ENDİŞE VE HAYAL KIRIKLIĞI

Toplantıya başkanlık eden Kanada Maliye Bakanı Bill Morneau yaptığı açıklamada, grubun ABD dışındaki altı üyesi ile AB temsilcisinin, Trump'ın ABD ticaret eylemleri konusundaki uygulamalarından "endişe ve hayal kırıklığı" duyduğunu açıkladı. Bakan Morneau, açıkladığı toplantı ortak bildirisinde grubun altı üyesi ile Avrupa Birliği'nin ABD'nin yeni gümrük tarifelerine karşı birleştiğini belirtti.

Washington'a çağrıda bulunarak, tarifelerin uygulanmasını geri çekmesini isteyen Bill Morneau, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'den de 8-9 Haziran tarihleri arasında Kanada'da yapılacak olan G7 Liderler Zirvesi'nden önce mesajlarını Başkan Trump'a iletmesini istedi.

KANADA DÖNEM BAŞKANI

Avrupa Birliği'nin de temsil edildiği G7'nin dönem başkanlığı, 1 Ocak 2018 itibarıyla bir yıllığına İtalya'dan Kanada'ya geçti. G7 dönem başkanı olarak Kanada, 8-9 Haziran'da Quebec eyaletinin Charlevoix kasabasında 44. G7 Liderler Zirvesi'ne de ev sahipliği yapacak. Charlevoix kasabasındaki G7 Liderler Zirvesi, Kanada'nın ev sahipliğini yaptığı altıncı zirve olacak. 1998'den 2014'e kadar 8 ülkenin üye olduğu ve G8 olarak bilinen grup, 2014’te Rusya’nın Kırım'ı ilhak etmesi nedeniyle gruptan çıkarılmasının ardından G7 olarak anılmaya başlanmıştı. Kanada ile Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nden oluşan G7, aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomisine sahip 7 ülkenin grubu olarak biliniyor.

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ABD Başkanı Trump'ın başkan olarak Kanada'ya ilk ziyaretini gerçekleştireceği G7 Liderler Zirvesi’nin, Trump yönetiminin çelik ve alüminyum üzerindeki ağır gümrük vergileri nedeniyle adeta bir ticaret savaşına sahne olacağı ileri sürülüyor. Grubun altı üyesi ile Avrupa Birliği’'nin, ABD'nin yeni tarifelerine karşı birleşmesinin, zirveden çıkacak kararlara nasıl yansıyacağı ise merak konusu.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Trump ABD Amerika Kanada çelik aliminyum vergi

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