Trump'a şok! Konuşurken Beyaz Saray'ın ışıkları kapandı

Helsinki'de Rus Devlet Başkanı Putin ile ortak basın toplantısı düzenleyen Trump, görüşmelerinin ardından ABD'de döndü. Basın karşısına çıkan Trump, konuşma yaparken kısa bir süreliğine talihsizlik yaşadı.
Donald Trump'ın konuşma yaptığı sırada ışıklar kapatıldı. Işıkların söndüğü anın Trump'ın "İstihbarat servislerine güvenim tam" sözlerini sarf ettiği zamana denk gelmesi dikkat çekti.
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