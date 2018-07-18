HABER

Trump'a şok! Konuşurken Beyaz Saray'ın ışıkları kapandı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.07.2018 02:15 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Finlandiya dönüşü Beyaz Saray'da basın karşısına çıktı. Trump, "İstihbarat servislerine güvenim tam" dediği esnada ışıklar kısa süreliğine kesildi.

Trump'a şok! Konuşurken Beyaz Saray'ın ışıkları kapandı

Helsinki'de Rus Devlet Başkanı Putin ile ortak basın toplantısı düzenleyen Trump, görüşmelerinin ardından ABD'de döndü. Basın karşısına çıkan Trump, konuşma yaparken kısa bir süreliğine talihsizlik yaşadı.

IŞIKLARIN KAPATILDIĞI AN DİKKAT ÇEKTİ

Donald Trump'ın konuşma yaptığı sırada ışıklar kapatıldı. Işıkların söndüğü anın Trump'ın "İstihbarat servislerine güvenim tam" sözlerini sarf ettiği zamana denk gelmesi dikkat çekti.

PARTNERKızının düğünü için kuaföre gitti düğünde kimse tanıyamadıKızının düğünü için kuaföre gitti düğünde kimse tanıyamadı
YPG Menbiç’ten Çekildi mi?YPG Menbiç’ten Çekildi mi?
Trump'tan Trump'tan "dilim sürçtü" açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Beyaz Saray

En Çok Okunan Haberler

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

ABD Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından dolarda hızlı düşüş!

ABD Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından dolarda hızlı düşüş!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hindistan'da korkunç olay! 11 yaşındaki çocuğa 17 kişi tarafından haftalarca tecavüz edildi

Hindistan'da korkunç olay! 11 yaşındaki çocuğa 17 kişi tarafından haftalarca tecavüz edildi

Din adamı çocuğa cinsel istismardan görevinden alındı

Din adamı çocuğa cinsel istismardan görevinden alındı

İngiltere'de öğrencileri sıcak vurdu, 'etek' protestosu başladı

İngiltere'de öğrencileri sıcak vurdu, 'etek' protestosu başladı

Zirve bitti, Trump yine medyaya çattı

Zirve bitti, Trump yine medyaya çattı

Alman gazeteden dikkat çeken yazı: Rusya'nın AB'ye uyguladığı ambargo Türkiye'ye yaradı

Alman gazeteden dikkat çeken yazı: Rusya'nın AB'ye uyguladığı ambargo Türkiye'ye yaradı

Adam kendini arabasıyla ateşe verdi ancak...

Adam kendini arabasıyla ateşe verdi ancak...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.