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Trump: AB ABD'nin rakibi

15.07.2018 18:59 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump Avrupa Birliği'ni ABD'nin "rakibi" diye nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump CBS Televizyonu'na verdiği demeçte, AB, Rusya ve Çin'i "rakip" diye tanımladı. Televizyonun "Face the Nation" programına katılan Trump, "Bakış açıma göre ABD'nin birçok rakibi var" dedi. Trump AB ile yaşanan ticaret savaşına atıfta bulunarak, "AB, ABD'nin rakibi" dedi. Trump, AB'ye yönelik bu söylemine "Avrupalıların adaletsiz ticaret uygulamaları"nı gerekçe gösterdi. Trump söyleşide Almanya'yı da eleştirerek, "Almanya NATO içinde savunmaya yeterince katkı sağlamıyor. Aynı anda Almanya Rusya'ya enerji satıyor. Almanya kasasına milyonlar akıtırken, ABD Almanları koruyor" dedi.

Pazartesi günü Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Trump, Rusya ile ilişkilere de değindi. Trump, "Birbirimizle iyi geçinebileceğimizi düşünüyorum" dedi. İki ülkenin "dost mu yoksa düşman mı" olduğu konusunda açıklama yapmak için henüz erken olduğunu belirten ABD Başkanı, şu anda Rusya ile ABD'nin "rakip" olduğunu söyledi. Ancak Trump, ABD, İngiltere ve diğer ülkeler için Rusya ve Çin gibi ülkeler ile iyi ilişkiler içinde olmasının önemli olduğunu kaydetti. Trump CBS kanalına yaptığı açıklamada Putin'le görüşmesinden beklentilerinin "düşük" olduğunu ifade etti.

Trump yeniden aday

ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz Mail on Sunday gazetesine yaptığı açıklamada ise 2020 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağını duyurdu. "Niyetim yeniden aday olmak" diyen Trump, aday olmasını "herkesin istediğini" ifade etti. ABD Başkanı, rakipsiz olduğunu da sözlerine ekleyerek, Demokratlar arasında da kendisini alt edebilecek bir isim görmediğini belirtti. Trump, "Hepsini tanıyorum ve hiçkimse görmüyorum" şeklinde konuştu.

İki liderin Helsinki'de yapacakları görüşmede ABD'nin Rusya'ya yaptırımları, Suriye savaşı, Kuzey Akım 2 doğalgaz projesi gibi konuları ele alması bekleniyor. Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine siber saldırılar düzenleyerek seçimleri manipüle ettiği iddiaları, iki ülke arasında gerginliğe yol açmıştı.

dpa, AFP / HT, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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