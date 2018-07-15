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Trump: ‘AB Amerika’nın Düşmanı’

15.07.2018 20:16 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, CBS kanalına yaptığı açıklamada Avrupa Birliği (AB) için ‘‘ticarette bize yaptıkları nedeniyle Amerika’nın düşmanı’’ ifadesini kullandı

Trump: ‘AB Amerika’nın Düşmanı’

Başkan Donald Trump, CBS kanalına yaptığı açıklamada Avrupa Birliği (AB) için ‘‘ticarette bize yaptıkları nedeniyle Amerika’nın düşmanı’’ ifadesini kullandı. Trump ‘‘Bu onların kötü olduğu anlamına gelmez’’ diye de eklemeyi ihmal etmedi.

Amerika’nın küresel alanda en büyük düşmanı sorulduğunda Trump, ‘‘Bence birçok düşmanımız var ancak ticarette bize yaptıkları nedeniyle bence AB bir düşman’’ dedi.

Trump, ‘‘Bazı alanlarda Rusya da bir düşman. Ekonomik olarak Çin de kesinlikle düşman. Ancak bu onların kötü oldukları anlamına gelmiyor. Bu onların rekabetçi olduğu anlamına geliyor’’ diye konuştu.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ise Trump’ın yorumlarının ardından AB ve Amerika’nın ‘‘çok iyi dost’’ olduklarını belirtti.

Tusk, ‘‘Amerika ve AB çok iyi dosttur. Bunun aksini söyleyen her kimse yalan haber yaymaktadır’’ dedi.

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