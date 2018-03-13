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Trump, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden aldı

13.03.2018 15:55 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden aldığını açıkladı. Yeni bakan CIA Başkanı Mike Pompeo oldu.

Trump, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden aldı

, ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden aldığını açıkladı.

Yeni bakan CIA Başkanı Mike Pompeo oldu.

Ayrıntılar birazdan...

Trump, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden aldı

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