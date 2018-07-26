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Trump: ABD Türkiye'ye yaptırım uygulayacak

26.07.2018 19:42 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, İzmir'deki papaz Andrew Brunson’ın uzun süreli tutukluluğu nedeniyle Türkiye’ye "büyük yaptırımlar" uygulayacaklarını açıkladı.

Trump: ABD Türkiye'ye yaptırım uygulayacak

ABD Başkanı Donald Trump, tutukluluk hâli dün İzmir'deki mahkeme tarafından ev hapsine çevrilen papaz Andrew Brunson hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD, harika bir Hristiyan, aile babası ve müthiş bir insan olan Pastör Andrew Brunson’ın uzun süreli tutukluluğu nedeniyle Türkiye’ye büyük yaptırımlar uygulayacak. (Brunson) Büyük acı çekiyor. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı!" ifadesini kullandı.

Trump'tan kısa süre önce de ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, katıldığı Uluslararası Din Özgürlüğü Konferansı'nda yaptığı açıklamada, Brunson'ın derhal serbest bırakılmaması hâlinde Türkiye'ye ciddi yaptırımlar uygulayacaklarını söyledi.

Konferanstaki sözlerini Twitter üzerinden attığı mesajlarla da tekrar eden Pence, "ABD Başkanı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümetine bir mesajım var. Pastör Brunson'ı ŞİMDİ serbest bırakın ya da sonuçlarıyla yüzleşmeye hazırlıklı olun" ifadesini kullandı. Pence, "Eğer Türkiye bu inanç insanının serbest kalması için derhal harekete geçmez ve Amerika'ya evine geri göndermezse, ABD Pastör Andrew Brunson serbest kalana dek Türkiye'ye ciddi yaptırımlar uygulayacak" diye ekledi.

Pompeo "Yeterli değil" demişti

Türkiye'de Aralık 2016'dan bu yana cezaevinde bulunan ve "askeri ve siyasi casusluk" ve "terör örgütü adına suç işlemek" suçlamalarıyla yargılanan Brunson'ın tutukluluk hâli, Çarşamba günü alınan bir kararla ev hapsine dönüştürülmüştü.

Karardan sonra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Brunson'ın cezaevinden çıkarılarak ev hapsine alınması kararını memnuniyetle karşıladıklarını ancak bunun "yetersiz olduğunu" söylemişti.

ABD'li bakan, "Memnuniyetle karşılıyoruz ancak bu yeterli değil. Sayın Brunson'a karşı elle tutulur bir kanıt görmedik ve Türk makamlarını bu davayı derhal şeffaf ve adil bir biçimde karara bağlamaya çağırıyoruz" diye eklemişti.

Trump "tam bir rezalet" ifadesini kullanmıştı

Papaz Brunson'ın tutukluluğu, Türkiye ve ABD arasında gerginliğe neden olan konulardan biriydi. ABD Başkanı Donald Trump, geçen haftaki duruşmada Brunson'ın tutukluluk hâlinin devamına karar verilmesinin ardından Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 50 yaşındaki papazın serbest bırakılması için yaptığı çağrıyı yinelemişti.

Trump, "Türkiye'nin ABD'li saygın bir papaz olan Andrew Brunson'ın tahliye etmemesi tam bir rezalet. Çok uzun zamandır rehin tutuluyor. @RT_Erdogan bu harika Hristiyan eş ve babanın serbest kalması için bir şeyler yapmalı. Yanlış bir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var" demişti.

F-35 tasarısı

Trump yönetimi, Brunson hakkındaki suçlamaların düşmemesi hâlinde Türkiye’ye karşı cezalandırıcı "tedbirler" alabileceği sinyali vermiş, sonrasında ABD Senatosu Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslimatını bloke eden tasarıyı onaylamıştı. Tasarının gerekçesi olarak Brunson'ın tutukluluk hâlinin sürmesi ve Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma hava savunma sistemleri almasından duyulan endişe gösterilmişti.

Senato, Pazartesi günü de F-35'ler hakkındaki yasa tasarısının nihai hâli konusunda ABD Kongresi'nin diğer kanadı Temsilciler Meclisi ile anlaşmıştı. F-35'lerin Türkiye'ye teslimatının engellenmesinin öngörüldüğü bu metnin, önümüzdeki günlerde Temsilciler Meclisi'nde, Ağustos ayında ise Senato'da oylanması bekleniyor. Tasarı, Kongre'nin her iki kanadından da geçerse ABD Başkan Donald Trump'ın imzasına sunulacak.

Yirmi yılı aşkın süredir Türkiye'de yaşayan ve 9 Aralık 2016’da tutuklanan ABD'li protestan din adamı Brunson, Gülen yapılanmasının üst düzey yöneticileriyle bağlantı kurmakla ve PKK'ya destek vermekle suçlanıyor. Brunson hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "casusluk yaptığı" suçlamasından ise 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

DW,rtr,AP/ÇÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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