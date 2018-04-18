Trump Açıkladı: ‘Pompeo Kuzey Kore’de Kim Jong Un’la Görüştü’

Amerika Başkanı Donald Trump Çarşamba sabahı Twitter’dan yaptığı açıklamada CIA Başkanı Mike Pompeo’nun gizli bir görüşme yaparak Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la Pyongyang’da bir araya geldiğini doğruladı.

Trump, gizli görüşmenin “çok iyi geçtiğini ve iyi bir ilişki kurulduğunu” belirtirken, “şu anda zirvenin içeriği değerlendiriliyor. Nükleer silahlardan arınmak hem dünya hem de Kuzey Kore için harika bir şey olacak” dedi.

ABD Başkanı Trump Salı günü, Kuzey Kore’yle en üst düzey seviyede doğrudan görüşmeler yapıldığını söylemiş, ayrıntı vermemişti.

Trump’ı Florida’da ziyaret eden Japonya Başbakanı Shinzo Abe de ABD Başkanı’nı Kuzey Kore lideriyle görüşme cesaretinden dolayı kutladı.

Trump, Kuzey Kore lideriyle görüşme takvimiyle ilgili açıklamayı da yine Florida’da yaptı.

Trump, “her şeyin yolunda gittiğini varsayarak Kim’le Haziran başı ya da daha önce bir tarihte” görüşeceğini söyledi. Trump, işlerin yolunda gitmeme olasılığının da olduğunu, görüşmenin gerçekleşmediği takdirde ABD’nin başlattığı güçlü yolda ilerlemeye devam edeceğini kaydetti.