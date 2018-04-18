HABER

Trump Açıkladı: ‘Pompeo Kuzey Kore’de Kim Jong Un’la Görüştü’

18.04.2018 15:31 | Son Güncelleme

Amerika Başkanı Donald Trump Çarşamba sabahı Twitter’dan yaptığı açıklamada CIA Başkanı Mike Pompeo’nun gizli bir görüşme yaparak Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la Pyongyang’da bir araya geldiğini doğruladı

Trump Açıkladı: ‘Pompeo Kuzey Kore’de Kim Jong Un’la Görüştü’

Amerika Başkanı Donald Trump Çarşamba sabahı Twitter’dan yaptığı açıklamada CIA Başkanı Mike Pompeo’nun gizli bir görüşme yaparak Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la Pyongyang’da bir araya geldiğini doğruladı.

Trump, gizli görüşmenin “çok iyi geçtiğini ve iyi bir ilişki kurulduğunu” belirtirken, “şu anda zirvenin içeriği değerlendiriliyor. Nükleer silahlardan arınmak hem dünya hem de Kuzey Kore için harika bir şey olacak” dedi.

ABD Başkanı Trump Salı günü, Kuzey Kore’yle en üst düzey seviyede doğrudan görüşmeler yapıldığını söylemiş, ayrıntı vermemişti.

Trump’ı Florida’da ziyaret eden Japonya Başbakanı Shinzo Abe de ABD Başkanı’nı Kuzey Kore lideriyle görüşme cesaretinden dolayı kutladı.

Trump, Kuzey Kore lideriyle görüşme takvimiyle ilgili açıklamayı da yine Florida’da yaptı.

Trump, “her şeyin yolunda gittiğini varsayarak Kim’le Haziran başı ya da daha önce bir tarihte” görüşeceğini söyledi. Trump, işlerin yolunda gitmeme olasılığının da olduğunu, görüşmenin gerçekleşmediği takdirde ABD’nin başlattığı güçlü yolda ilerlemeye devam edeceğini kaydetti.

Shinzo Abe ile ikili görüşme sonrası Kuzey Kore’yle, en üst düzeyde doğrudan görüşmelere başladıklarını söyledi ancak Kim Jong Un’un ismini kullanmadı.

Trump, Güney Kore yönetiminin de 1950’lerde başlayan Kore Savaşı’na son vermek için ABD’nin müzakere çabalarına destek verdiğini söyledi.

Güney Kore lideri Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim’in 27 Nisan’da görüşmesi bekleniyor. Ancak Güney Koreli üst düzey bir yetkiliye göre barış görüşmelerinin resmen savaşı sona erdirebilmesi için ilgili diğer ülkelerin de katılımını gerektiriyor.

İki ülke arasındaki aktif savaş 1953 yılında BM kararıyla Kuzey Kore ve Çin tarafından imzalanan bir ateşkesle sona erdi. Sonrasında diplomatik ilişkiler tamamen koparıldı.

Japonya Başbakanı Abe, Trump’tan Japon vatandaşlarının kaçırılması dahil Tokyo yönetiminin endişelerini Kim’le görüşmesi sırasında gündeme getirme sözü aldığını kaydetti.

Yunanistan'dan krizi tırmandıracak açıklama! Yunanistan'dan krizi tırmandıracak açıklama!
Antalya'da korkutan deprem! Antalya'da korkutan deprem!
Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isimCumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Yüzde 10'luk kesinti kalktı, maaşlar arttı

Yüzde 10'luk kesinti kalktı, maaşlar arttı

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Yunanistan'dan krizi tırmandıracak karar!

Yunanistan'dan krizi tırmandıracak karar!

Dünyanın gözü bu haberde! Rusya tarih verdi

Dünyanın gözü bu haberde! Rusya tarih verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunanistan'dan Kardak kriziyle ilgili küstah Türkiye açıklaması!

Yunanistan'dan Kardak kriziyle ilgili küstah Türkiye açıklaması!

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

Son dakika! Çin, Sincan'da 10 binlerce kişiyi gözaltına aldı

Son dakika! Çin, Sincan'da 10 binlerce kişiyi gözaltına aldı

Son dakika! ABD-Kuzey Kore iddiası doğrulandı!

Son dakika! ABD-Kuzey Kore iddiası doğrulandı!

Son dakika! ABD'nin Rusya kararı belli oldu

Son dakika! ABD'nin Rusya kararı belli oldu

Küba'da 'Castro' dönemi sona eriyor! İşte Küba'nın yeni başkanı...

Küba'da 'Castro' dönemi sona eriyor! İşte Küba'nın yeni başkanı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.