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Trump açıkladı: Tillerson gidiyor, Pompeo geliyor

13.03.2018 16:21 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı‘nda üst düzey değişim.

Trump açıkladı: Tillerson gidiyor, Pompeo geliyor

Başkan Trump, Rex Tillerson’ın bakanlık görevinden ayrıldığını, yerine CIA Başkanı Pompeo’nun geleceğini Twitter’dan duyurdu.ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un görevini CIA Başkanı Mike Pompeo'ya devredeceğini açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "CIA Başkanı Mike Pompeo yeni Dışişleri Bakanımız olacak. O da harika iş çıkaracak! Rex Tillerson'a hizmetinden dolayı teşekkürler! Gina Haspel CIA'in yeni başkanı ve bu göreve seçilen ilk kadın olacak. Hepinizi tebrik ediyorum" diye yazdı.

66 yaşındaki Tillerson, Trump'un başkanlığa seçilmesinin ardından Şubat 2017'de Dışişleri Bakanlığı görevine gelmişti.

Tillerson, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde görev yapmış, son olarak geçen ay gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

Tillerson'un koltuğunu devralacak Mike Pompeo ise 2011-2017 yılları arasında ABD Temsilciler Meclisi üyeliği yaptı. Trump'un Beyaz Saray'a seçilmesinin ardından Ocak 2017'de CIA başkanlığına atandı.

Pompeo, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'yi "totaliter İslamcı diktatörlük" olarak tanımlamıştı.

DW,rtr,/GY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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