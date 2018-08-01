Trump: ‘Adalet Bakanı Rusya Soruşturmasını Sona Erdirmeli’

Başkan Donald Trump, Adalet Bakanı’nın Özel Savcı Robert Mueller tarafından yürütülen Rusya soruşturmasını sona erdirmesini istediğini belirtti.

Trump twitter üzerinden paylaştığı son mesajlarda Rusya soruşturmasına yönelik sert tepkisini yineledi. Bu arada Trump’ın bir zamanlar kampanya yöneticiliğini yapan Paul Manafort’ın Virginia’da devam eden davası bugün ikinci gününe girdi. Manafort, banka dolandırıcılığı ve vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanıyor.

Trump mesajında, “Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın bu hileli cadı avına hemen şimdi, ülkemizi daha fazla lekelemeden son vermesi gerekiyor” dedi.

Ancak Sessions geçen yıl Mueller’in soruşturmasından ismini çekmişti. Bakan yerine soruşturmayı idare görevini Yardımcısı Rod Rosenstein yürütüyor.

Trump’ın dün davası başlayan Manafort’la arasına mesafe koymaya çalıştığı da görülüyor. Twitter mesajında Trump, Manafort için, “Benim çok çok kısa bir süre çalıştı” ifadesini kullandı.

Manafort 2016 ABD başkanlık seçimleri sürecinde Trump’ın seçim kampanyasını 5 ay süreyle yönetmişti.

Manafort davasında ikinci gün

Duruşmanın ilk gününde federal savcılar, Manafort’un ‘offshore’ hesaplar üzerinden 10 milyonlarca dolar aktararak, kendisini hukukun üstünde gördüğünü söyledi. Hükümet avukatları, bu paranın Manafort’un 21 bin dolarlık saat ve 15 bin dolarlık ceket gibi kişisel lüks harcamalarında kullanıldığını iddia ediyor.

