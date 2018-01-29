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Trump Afgan Talebanı ile Müzakere Yolunu Kapattı

29.01.2018 23:12 | Son Güncelleme 4 saat önce

Başkan Donald Trump, Afganistan’daki son saldırıların ardından ABD’nin Afgan Talebanı’yla görüşmek istemediğini söyledi. Geçen cumartesi Kabil’de Taleban’ın düzenlediği intihar saldırısında 100’den fazla kişi hayatını kaybetmiş, en az 235 kişi yaralanmıştı.

Başkan Donald Trump, Afganistan'daki son saldırıların ardından ABD'nin Afgan Talebanı'yla görüşmek istemediğini söyledi.

Trump bu açıklamayı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin üyelerini ağırladığı Beyaz Saray'daki çalışma yemeğinde yaptı.

Taleban'la müzakere yolunu kapatan Trump, "Yapılacak bir görüşme görmüyorum. Bence buna hazırlıklı değiliz. Orada çok farklı bir savaş var. Hem sol kanattan hem sağ kanattan masum insanlar öldürülüyor” dedi.

Trump, "Kendi insanlarına, kadınlarına, çocuklarına yaptıkları katliamları görüyorsunuz. Korkunç. Taleban ile konuşmak istemiyoruz. Bitirmemiz gerekeni bitireceğiz. Kimsenin başaramadığını biz başaracağız” diye konuştu.

Geçen cumartesi Kabil'de Taleban'ın düzenlediği intihar saldırısında 100'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, en az 235 kişi yaralanmıştı.

Öte yandan Güvenlik Konseyi üyelerinin Washington ziyaretlerinde, ABD'nin BM büyükelçisi Nikki Haley'nin geçen Aralık ayında bir askeri üste açıkladığı İran'a ait füze parçalarını incelemesi bekleniyor.

Haley, kısa menzilli füze kalıntılarının ve askeri teçhizatın, İran'ın Yemen'deki Şii ayrılıkçıları silahlandırdığını tartışmasız kanıtladığını öne sürmüştü.

Konsey üyeleri ayrıca Yahudi Soykırımını Anma Müzesi'ni ziyaret edecek. Bu ziyarete Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı H.R. McMaster da katılacak. BM yetkililerinin ayrıca Suriye'deki çatışmalarla ilgili bir sergiyi de görmesi bekleniyor.

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