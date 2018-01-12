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'Trump Afrika Ülkelerini Aşağıladı' İddiası

12.01.2018 05:33 | Son Güncelleme 7 saat önce

Başkan Donald Trump’ın Beyaz Saray’da Kongre üyeleriyle bir arada olduğu göçmenlik görüşmeleri sırasında Haiti ve Afrika ülkeleri için kullandığı iddia edilen “b—çukuru ülkeler” ifadesi, tartışma yarattı. Tepkiler üzerine Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, bu iddiayla ilgili yalanlama yer almadı.

Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray'da Kongre üyeleriyle yaptığı göçmenlik görüşmeleri sırasında Haiti ve Afrika ülkeleri için kullandığı iddia edilen "b—çukuru ülkeler” ifadesi, katılımcılar arasında şaşkınlığa yol açtı.

Trump bu açıklamayı yaptığı sırada nihai bir göçmenlik reformunda uzlaşma sağlanması amacıyla iki partiyi temsil eden Kongre üyeleriyle görüşüyordu.

Önce Washington Post gazetesi tarafından duyurulan ve ardından CNN televizyonu tarafından da doğrulanan ifade, İngilizce'de de kaba bir üslupla pisliği ve yoksulluğu tanımlamak için kullanılıyor.

Trump toplantı sırasında Amerika'nın bu ülkeler yerine "Norveç'ten göçmen kabul etmesi” gerektiğini söyledi. Donald Trump, iki gün önce Norveç başbakanını Washington'da ağırlamıştı. Trump'ın açıklamasına tepki gösteren Norveçliler, Twitter mesajlarında Amerika'ya göç etmeye ihtiyaçları olmadığını, Norveç'in ABD'den daha müreffeh bir ülke olduğunu yazdı.

Tepkiler üzerine bir açıklama yayınlayan Beyaz Saray, Başkan'ın yalnızca "Amerikan ekonomisine zarar veren ve ülkeyi teröristlere açan çeşitlilik vizesi ve zincirleme göç gibi iki programa yönelik” sorunlara yanıt veren bir göçmen anlaşmasına razı olacağı belirtildi. Açıklamadaki "çeşitlilik vizesi” ifadesi, her yıl 50 bin göçmenin rastgele çekilişle belirlendiği ‘yeşil kart piyangosunu', "zincirleme göç” ifadesi de sonradan Amerikan vatandaşı olan kişilerin yakın aile bireylerini ABD'ye getirmelerine izin veren uygulamayı tanımlıyor.

Beyaz Saray açıklamasında, Trump'ın Haiti ve Afrika ülkelerine atfettiği iddia edilen kaba ifadeler ise ne doğrulandı ne de yalanlandı.

Açıklamada ayrıca, Trump'ın "Amerika'ya daha iyi bir yaşam için normal yollardan gelmek isteyen göçmenlerin önünü kesen geçici, cılız ve tehlikeli kestirme tedbirleri her zaman reddedeceği” vurgulandı. Açıklamanın devamında, Trump'ın "Amerika'yı daha güçlü bir ülke yapmak için topluma katkı yapacak, ekonomiyi büyütecek ve 'büyük ulusumuza asimile olacak' göçmenleri kabul edecek, liyakat temelli kalıcı çözümler için mücadele ettiği" ifadeleri yer aldı.

Washington Post'a göre Trump'ın tepki çeken yorumları, Demokrat Partili Senatör Dick Durbin'in göçmenlik konusunda varılan uzlaşma tasarısını açıklamasını izliyor. Söz konusu tasarı, Amerika'ya yıllar önce çocukken kaçak bir şekilde getirilen ve statüleri hala belirsiz gençlerin sınırdışı edilmesini önlemeyi amaçlıyor. Uzlaşma tasarısı aynı zamanda Trump'ın ve Cumhuriyetçi Parti'nin istediği gibi sınır güvenliğinin arttırılmasını da öngörüyor.

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