'Trump Afrika Ülkelerini Aşağıladı' İddiası

Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray'da Kongre üyeleriyle yaptığı göçmenlik görüşmeleri sırasında Haiti ve Afrika ülkeleri için kullandığı iddia edilen "b—çukuru ülkeler” ifadesi, katılımcılar arasında şaşkınlığa yol açtı.

Trump bu açıklamayı yaptığı sırada nihai bir göçmenlik reformunda uzlaşma sağlanması amacıyla iki partiyi temsil eden Kongre üyeleriyle görüşüyordu.

Önce Washington Post gazetesi tarafından duyurulan ve ardından CNN televizyonu tarafından da doğrulanan ifade, İngilizce'de de kaba bir üslupla pisliği ve yoksulluğu tanımlamak için kullanılıyor.

Trump toplantı sırasında Amerika'nın bu ülkeler yerine "Norveç'ten göçmen kabul etmesi” gerektiğini söyledi. Donald Trump, iki gün önce Norveç başbakanını Washington'da ağırlamıştı. Trump'ın açıklamasına tepki gösteren Norveçliler, Twitter mesajlarında Amerika'ya göç etmeye ihtiyaçları olmadığını, Norveç'in ABD'den daha müreffeh bir ülke olduğunu yazdı.

Tepkiler üzerine bir açıklama yayınlayan Beyaz Saray, Başkan'ın yalnızca "Amerikan ekonomisine zarar veren ve ülkeyi teröristlere açan çeşitlilik vizesi ve zincirleme göç gibi iki programa yönelik” sorunlara yanıt veren bir göçmen anlaşmasına razı olacağı belirtildi. Açıklamadaki "çeşitlilik vizesi” ifadesi, her yıl 50 bin göçmenin rastgele çekilişle belirlendiği ‘yeşil kart piyangosunu', "zincirleme göç” ifadesi de sonradan Amerikan vatandaşı olan kişilerin yakın aile bireylerini ABD'ye getirmelerine izin veren uygulamayı tanımlıyor.