Trump: ‘Aileleri Yeniden Birleştirmek İçin Talimat Verdim’

Trump Kongre’deki Demokrat Parti liderleri ve eski Obama yönetimi için de ödün vermeye yanaşmayan “açık sınır Demokratları” şekilde bir ifade kullandı, bu yönetimlerin “kitlesel bir çocuk ticareti sektörü” yarattığını iddia etti. Trump ve göçmenlik karşıtı kesimler, bazı kaçak göçmenleri aile bağı taşımadıkları çok sayıda çocuğu Amerika’ya soktuğunu söylüyor. Trump bu kişileri “çakallar” diye tanımladı ve bunların ortaya çıkmasından da Demokratlar’ı suçladı.

Bakanlar kurulu toplantısından sonra konuşan Trump, “Onları bir araya getirmek istiyoruz, diye konuştu, eşi Melania’nın McAllen, Texas’ta göçmen çocukların tutulduğu gözetim merkezini ziyaret ettiğini söyledi.

Nielsen, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bunu yapmak için bir planımız var” diye konuştu. Son altı hafta içinde yaklaşık 2300 çocuk sınırı kaçak geçen çoğu Orta Amerikalı ebeveynlerinden ayrılarak gözetim merkezlerine yerleştirilmiş, ancak uygulama Amerikan kamuoyunda büyük tepkilere yol açmıştı.

Temsilciler Meclisi’nde göçmenlik tasarıları oylanacak

Başkan Donald Trump’ın ABD-Meksika sınırında aileleri birbirinden ayırma politikasına son veren kararnameyi imzalamasından bir gün sonra, Temsilciler Meclisi de hem bu ayırma meselesi hem de ülkede bölünme yaratan diğer bazı hususlarda iki ayrı göçmenlik tasarısını oylayacak.

Oylamanın nasıl sonuçlanacağı belirsiz. Tasarılardan biri daha katı bir çizgiye sahipken, diğeriyse Cumhuriyetçi Parti’nin muhafazakar ve ılımlı kanatları arasında bir uzlaşıyı temsil ediyor.

Trump bu sabah erken saatlerde Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, Temsilciler Meclisi’nde göçmenlikle ilgili herhangi bir tasarının gereken oyu toplayıp toplayamayacağı konusunda şüphelerini dile getirdi ve Demokratları suçladı.