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Trump: Almanya Rusya'nın tutsağı

11.07.2018 11:23 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump Rusya ile doğalgaz ortaklığını genişleten Almanya'yı eleştirdi.

Trump: Almanya Rusya'nın tutsağı

Donald Trump Almanya'nın Rusya'nın kontrolüne girdiğini iddia etti.ABD Başkanı Donald Trump, savunma harcamalarının artırılmasının gündemin baş maddesini oluşturduğu ittifakın merkezi Brüksel'deki NATO zirvesindeRusya ile Almanya arasında kararlaştırılan "2'nci Kuzey Akımı doğalgaz boru hattı" projesini eleştirdi.

Trump NATO Genel sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı ikili görüşme sırasında, "ABD'nin Almanya'yı koruduğunu, Almanya'nın milyarlarca dolarlık doğalgaz anlaşması yaptığı Rusya'nın ‘tutsağı' olduğunu' söyledi. Rus doğalgazına bağımlı duruma düştüğü gerekçesiyle Almanya'yı eleştiren ABD Başkanı "Almanya Rus gazına milyarlar öderken, NATO Almanya'yı Rusya'dan koruyor, Almanya tamamen Rusya'nın kontrolü altına girdi” dedi.

ABD Başkanı Trump NATO zirvesi için Brüksel'e hareket etmeden önce yaptığı açıklamada NATO zirvesi ve ardından İngiltere'ye yapacağı ziyarete atıfta bulunarak, bu temasların 16 Temmuz'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşmeden daha zorlu geçebileceğini söylemişti. Trump, "Doğrusunu söylemek gerekirse Putin'le görüşme aralarındaki en kolayı olabilir" diye konuşmuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg zirve öncesinde yaptığı açıklamada temkinli konuşarak, "Zirve Atlantik ötesi ilişkilerin gücünün tartışmaya açıldığı bir dönemde yapılıyor. Zirvede savunma harcamaları konusunda güçlü tartışmalar yapılırsa, bu benim için sürpriz olmaz" demişti.

Bugün başlayan zirve iki gün sürecek.

DW,dpa/AG, BÖ
© Deutsche Welle Türkçe

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