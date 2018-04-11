Trump: ‘Amerika Rus Ekonomisine Yardımcı Olabilir’

Başkan Donald Trump, Amerika’nın Rusya’nın ekonomisine yardımcı olabileceğini söyledi ve silah yarışına son verilmesi çağrısında bulundu.

Trump, Moskova’yla ilişkilerin bütün zamanların en düşük seviyesine düştüğünü belirtti.

Trump bu mesajı, Rusya’yı Suriye’ye “füze gönderileceği” konusunda uyarmasının ardından verdi.

Trump bu mesajının üzerinden daha bir saat geçmeden Amerika-Rusya ilişkilerinin hiç olmadığı kadar kötü olduğunu belirtti ve bunun için neden olmadığını belirtti. Trump’ın Moskova’ya işbirliği çağrısı yapmasından birkaç gün önce Amerika, Putin’in müttefiklerine yaptırım kararı almıştı.

Trump, Twitter mesajında “Rusya’nın ekonomisinde bizim yardımımıza ihtiyacı var. Yapılması çok kolay ve bütün ülkelerin birlikte çalışmasına ihtiyacımız var. Silah yarışını durdurun” dedi.

Trump’ın ekonomik adımlardan neyi kast ettiği netlik kazanmadı. Beyaz Saray’dan konuyla ilgili de bir yorum gelmedi.

Rusya’nın tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Trump’ın silah yarışını durdurma çağrısıyla adeta alay etti.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, Facebook hesabından, “Güzel fikir, kimyasal silahların yok edilmesine başlama teklifi vardı. Amerikan yapımı olanların” ifadelerini kullandı.