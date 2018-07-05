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Trump Anayasa Mahkemesi’ne Kimi Atayacak?

05.07.2018 19:40 | Son Güncelleme

Trump’ın mahkemeye kimi aday göstereceği konusunda iki isim öne çıkıyor. Bu kişiler, muhafazakar federal temyiz mahkemesi yargıçları Brett Kavanaugh ve Raymond Kethledge

Trump Anayasa Mahkemesi’ne Kimi Atayacak?

Başkan Donald Trump Anayasa Mahkemesi’ne aday göstereceği yargıcı gelecek hafta başında açıklamaya hazırlanırken, medyada da olası isimlere ilişkin haberler arttı. Reuters’ın haberine göre, Trump’ın mahkemeye kimi aday göstereceği konusunda iki isim öne çıkıyor.

Bu kişiler, muhafazakar federal temyiz mahkemesi yargıçları Brett Kavanaugh ve Raymond Kethledge.

Kavanaugh District of Columbia Temyiz Mahkemesi’nde, Kethledge da Cincinnati’deki 6’ıncı Temyiz Mahkemesi’nde görev yapıyor.

İsmi belirtilmeyen kaynaklar Reuters’a yaptıkları açıklamada, Chicago’daki 7’inci Temyiz Mahkemesi yargıcı Amy Coney Barrett’ın da hala listede olduğunu ancak Başkan Trump’ın daha geniş adli sicile sahip diğer iki yargıc hakkında daha fazla soru sorduğunu söyledi.

Bu hafta içerisinde 7 adayla görüşen Trump’ın kararını Pazartesi günü açıklaması öngörülüyor. Kaynaklar, Trump’ın bugün Montana eyaletine hareketinden önce kararını kesinleştirmesinin sürpriz olmayacağını belirtti.

Anayasa Mahkemesi’nde 30 yıldır görev yapan Yargıç Anthony Kennedy geçen hafta emekli olma kararını açıklamıştı. Kennedy, muhafazakar bir yargıç olmasına karşın, zaman zaman eşcinsel hakları ve kürtaj gibi Amerikan toplumunda bölünme yaratan sosyal konularda liberal yargıçlardan yana tavır sergilemişti.

Muhafazakar çevreler, Trump’ın mahkemeye daha katı bir muhafazakarı atamasını istiyor. Şu anda mahkemede muhafazakar yargıçların liberallere karşı 4’e 5 üstünlüğü bulunuyor.

Kennedy’nin emekli olma kararı, Trump’a mahkemeye ikinci kez yargıç atama şansı veriyor. Trump geçen yıl da muhafazakar yargıc Neil Gorsuch’u Anayasa Mahkemesi’ne atamıştı.

Gorsuch, 2016’da hayatını kaybeden bir başka muhafazakar yargıç Antonin Scalia’nın yerini aldı. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato, bir önceki Başkan Barack Obama’nın Scalia’nın yerine atama yapmasını engellemişti.

Anayasa Mahkemesi’ne aday gösterilen isimler, görevlerine resmen başlayabilmek için Senato’nun onayını almak zorunda.

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