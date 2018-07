Trump Anayasa Mahkemesi’ne Yargıç Adayını Açıklamaya Hazırlanıyor 

Trump, “Nihai karara çok yakınım. Bu kişinin harika bir iş çıkaracağına inanıyorum” dedi. Son listeye kaç kişinin kaldığının sorulması üzerine Trump, “Dört kişi diyelim. Her biri de mükemmel” ifadesini kullandı.

Haftasonunu geçirdiği New Jersey’deki kendisine ait golf kulübünden Washington’a dönüşünden önce dün gazetecilere konuşan Trump, son kararını daha hala vermediğini belirterek, sürekli spekülasyon yapılan bir ortamda sır perdesini aralamadı.

Bazı muhafazakarlar, deneyimli bir yargıç olan ve emeklilik kararı alan Anayasa Mahkemesi yargıcı Anthony Kennedy’nin bir dönem katipliğini yapan Kavanugh’a şüpheyle yaklaşıyor. Bu çevreler, Kavanaugh’ın kürtaj gibi sosyal meselelerdeki duruşunu sorguluyor ve eski Başkan George W. Bush döneminde görev yapmış biri olarak daha çok gelenekçi kesimin tercihi olduğunu belirtiyor. Ancak destekçileri, onun köklü deneyimine dikkat çekiyor.

Barrett da, Notre Dame Hukuk Okulu’nda uzun süre profesörlük yaptı ve geçen yıl federal yargıç oldu. Barrett, sosyal muhafazakarları heyecanlandıran bir isim ancak mahkemedeki kısa deneyimi soru işaretine neden oluyor.

Kethledge da Cincinnati’deki 6’ıncı temyiz mahkemesinde görev yapıyor. Ordu muharibi Mike Erwin’le birlikte “Lead Yourself First: Inspiring Leadership Through Solitude” adlı bir kitap yazdı. Kitap geçen yıl basıldı.