Trump Anayasa Mahkemesi’ne Yargıç Adayını Açıklamaya Hazırlanıyor 

Başkan Donald Trump, Anayasa Mahkemesi’nin emekli olma kararı alan yargıçlarından Anthony Kennedy’nin yerine atayacağı ismi bugün açıklıyor. Trump tercihi hakkında hiçbir ipucu vermiyor ancak üzerinde düşündüğü son dört adaydan kimi seçerse seçsin yanlış tercih olmayacağını söyledi.
Haftasonunu geçirdiği New Jersey’deki kendisine ait golf kulübünden Washington’a dönüşünden önce dün gazetecilere konuşan Trump, son kararını daha hala vermediğini belirterek, sürekli spekülasyon yapılan bir ortamda sır perdesini aralamadı.
Trump, “Nihai karara çok yakınım. Bu kişinin harika bir iş çıkaracağına inanıyorum” dedi. Son listeye kaç kişinin kaldığının sorulması üzerine Trump, “Dört kişi diyelim. Her biri de mükemmel” ifadesini kullandı.
Trump bu dört kişinin kimler olduğunu açıklamasa da, en güçlü adayların federal temyiz mahkemesi yargıçları Brett Kavanaugh, Raymond Kethledge, Amy Coney Barrett ve Thomas Hardiman olduğu yönünde medyada haberler yer alıyor. AP’nin bildirdiğine göre, Beyaz Saray, 25 kişilik daha uzun bir listeden seçilen bu dört kişi hakkında bilgi topluyor.
Trump paylaştığı Twitter mesajında da, yeni Anayasa Mahkemesi yargıcını açıklamayı dört gözle beklediğini belirtti ve “fevkalade birisi seçilecek” dedi. Trump geçen yıl da Yargıç Neil Gorsuch’u Anayasa Mahkemesi’ne atamıştı.
Trump’ın son günlerini danışmanları ve yakın çevresiyle birlikte farklı adaylar üzerinde kafa yorarak geçirdiği belirtiliyor. Başkan’ın olası adaylardan Hardiman’a özel ilgi gösterdiği yönünde bilgiler de geliyor. AP’nin haberine göre, ismini açıklamak istemeyen ve Trump’ın düşünceleri hakkında fikir sahibi olan iki kişi, Hardiman’ın, geçen yılki Gorsuch atamasında Başkan’ın kafasındaki ikinci kişi olduğunu söyledi.
Hardiman, Başkan Trump’la kişisel bir bağa sahip; Trump’ın kızkardeşiyle birlikte Philadelphia’da 3’üncü Temyiz Mahkemesi’nde görev yapmıştı. Hardiman’in ilginç bir hayat hikayesi de var; Notre Dame Üniversitesi mezunu olan Hardiman ailesinde üniversiteye gitmiş ilk kişi. Georgetown Üniversitesi’ndeki hukuk eğitimini de taksi sürücülüğü yaparak finanse etmiş.
Bazı muhafazakarlar, deneyimli bir yargıç olan ve emeklilik kararı alan Anayasa Mahkemesi yargıcı Anthony Kennedy’nin bir dönem katipliğini yapan Kavanugh’a şüpheyle yaklaşıyor. Bu çevreler, Kavanaugh’ın kürtaj gibi sosyal meselelerdeki duruşunu sorguluyor ve eski Başkan George W. Bush döneminde görev yapmış biri olarak daha çok gelenekçi kesimin tercihi olduğunu belirtiyor. Ancak destekçileri, onun köklü deneyimine dikkat çekiyor.
Barrett da, Notre Dame Hukuk Okulu’nda uzun süre profesörlük yaptı ve geçen yıl federal yargıç oldu. Barrett, sosyal muhafazakarları heyecanlandıran bir isim ancak mahkemedeki kısa deneyimi soru işaretine neden oluyor.
Kethledge da Cincinnati’deki 6’ıncı temyiz mahkemesinde görev yapıyor. Ordu muharibi Mike Erwin’le birlikte “Lead Yourself First: Inspiring Leadership Through Solitude” adlı bir kitap yazdı. Kitap geçen yıl basıldı.
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