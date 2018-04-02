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Trump: ‘Artık DACA Yok’

02.04.2018 01:17 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump daha sert göçmenlik yasaları için çağrı yaptı ve DACA kapsamındakiler için yakın gelecekte bir anlaşma olmayacağı mesajını verdi

Trump: ‘Artık DACA Yok’

Başkan Donald Trump daha sert göçmenlik yasaları için çağrı yaptı ve DACA kapsamındakiler için yakın gelecekte bir anlaşma olmayacağı mesajını verdi.

Trump pazar sabahı Twitter’dan yazdığı mesajda "Yakala ve sal kanunu gibi gülünç Demokrat kanunlar yüzünden Sınır Devriye Polisi sınırda görevini layıkıyla yapamıyor" ifadelerini kullandı.

Trump bir diğer mesajında ise"Daha tehlikeli hale geliyorlar. Karavanlarla geliyor. Cumhuriyetçiler daha sert kanunlar için derhal nükleer seçeneklere gitmeli. Artık DACA anlaşması yok" dedi.

Trump, "Bu insanlar DACA’yı sömürmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Trump’ın mesajı Fox haber kanalının yasa dışı göçmenlerin karavanlarla ülkeye girdiğini gösteren haberinin ardından geldi.

Obama yönetimi döneminde yürürlüğe konulan ve ülkeye aileleri tarafından çocuk yaşta getirilen göçmenleri koruyan DACA programı, Başkan Trump tarafından geçen yıl iptal edilmişti.

Trump, Kongre’ye programın kapsadıklarıyla ilgili somut bir plan hazırlaması için altı ay süre tanımıştı.

Demokratların çabalarına rağmen Trump tarafından geçen hafta imzalanan 1,3 trilyon dolarlık harcama tasarısında DACA kapsamına girenlerle ilgili bir ibare yer almadı. Demokratlar, Cumhuriyetçi liderlere DACA için olası önerilerin Temsilciler Meclisi’nde oylanması çağrısı yaptı. Bu sırada federal savcılar Trump yönetiminden DACA’nın bazı kısımlarını yürürlükte tutmasını istedi.

Trump daha önce Kongre’nin Meksika sınırına duvar örülmesi için kaynak ayırmayı kabul etmesi halinde DACA kapsamındakilerin korunmasına onay vereceğini söylemişti.

Trump Pazar günü başka bir Tweet’inde ise Meksika’yı Amerika’ya göçmen akışını durdurmak için çok az şey yapmakla suçladı ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nı (NAFTA) iptal etmekle tehdit etti.

Amerika, Kanada ve Meksika’dan yetkililerin gelecek ay NAFTA’nın sekizinci tur görüşmeleri için bir araya gelmeleri bekleniyor. Ancak Washington henüz görüşmeler için tarih ilan etmedi.

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