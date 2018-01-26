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Trump, aşırı sağcı İngiliz grubun videolarını paylaştığı için özür diledi

DÜNYA HABERLERİ | 26.01.2018 10:22 | Son Güncelleme 4 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, aşırı sağcı bir İngiliz grubun videolarını Twitter hesabından paylaştığı için özür diledi. Davos'ta İngiliz basınına konuşan Trump, grup hakkında bir bilgisi olmadığını söyleyip "Görüp görebileceğiniz en ırkçı olmayan insan benim" dedi ve videoları paylaşmış olmasının grubu onayladığı anlamına gelmediğini belirtti.

Trump, aşırı sağcı İngiliz grubun videolarını paylaştığı için özür diledi

ABD Başkanı Donald Trump,aşırı sağcı İngiliz grup 'Britain First'ün (Önce Britanya) Twitter'daki İslam karşıtı videolarını retweet ettiği için ilk kez özür diledi.

Dünya Ekonomi Forumu için dün Davos'a giden ve Başbakan Benyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenleyen Trump bugün de İngiltere'de yayın yapan Good Morning Britain programında konuştu. Trump, Britain First grubu hakkında "Bana korkunç ırkçı insanlar olduklarını söyleseydiniz, istenmesi halinde kesinlikle özür dilerdim" dedi.

Programın sunucusu Piers Morgan da Trump'a videoları retweet etmesi nedeniyle İngiltere'de öfke seline yol açtığını hatırlattı. Trump'ın buna cevabı da "Elbette ki böyle insanlar olduklarını bilmiyordum. Onlar hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Orada burada okuduğum birkaç şey dışında şimdi de haklarında pek bir şey bilmiyorum" oldu.

Yaptığı şeyin ABD'de, İngiltere'de olduğu kadar gündeme yerleşmediğini vurgulayan Trump "Ben bir tweet'i retweet'ledim. Bu tür retweet'ler sorun yaratabilir çünkü o tweet'leri ilk kimin ne için paylaştığını asla bilemezsiniz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Twitter İslam Donald Trump Britain First

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
trump adamdır, adam...
Ağababaların uslu ve sakin olmanı emretmiş belliki... Yoksa senin içindeki islam düşmanlığını bilmeyen yoktur.
Arkadaşın biri bak dize geldi Trump dedi yahu. Sanki Kudüs ü başkent yapan bu adam değil.bizim milletten adam olmaz.trump mağlup olmuşmuş
Oturun izleyin Trump özür dilemiş hani bir gün bizimkilerde özür demeyi öğrense diyecem zaten o gün kıyamet olur kalbinizi kırmış olabilme ihtimalini göze alarak özür diliyorum :)
Sen baş ırkçısın Tramp
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