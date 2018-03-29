Trump başkanlık doktorunu bakan olarak atıyor

ABD Başkanı Donald Trump yine Twitter paylaşımı üzerinden kabinesindeki değişikliği açıklayarak, doktorunu Gazi İşleri Bakanı olarak atamak istediğini söyledi.

Mevcut bakan David Shulkin'e Twitter'dan teşekkür eden Trump, "Tuğamiral Ronny Jackson'ı Gazi İşleri Bakanı olarak aday göstermek istiyorum" dedi.

Ronny Jackson, Trump'a başkan seçildikten sonra ilk tıbbi kontrolünü yapan isimdi.

Jackson, 2001 yılında göreve gelen George W. Bush döneminden bu yana ABD başkanlarında doktorluk yapıyordu.

Trump Twitter üzerinden yaptığı değişim açıklaması şu şekildeydi:

"Çok saygın bir isim olan Tuğamiral Ronny L. Jackson'ı yeni Gazi İşleri Bakanı olarak aday göstermeyi düşündüğümü açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Geçiş sürecinde ise Savunma Bakanlığından Robert Wilkie görevi vekaleten yürütecek. David Shulkin'e, ülkemize ve çok değerli gazilerimize verdiği hizmetlerden dolayı müteşekkirim."

Görevden ayrılacağı açıklanan David Shulkin'in yönetimindeki bakanlık üzerinde bir takım usulsüzlük iddiaları dile getiriliyordu.

Trump yönetiminde son bir ay içinde, Dışişleri Bakanı, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ile birlikte Gazi İşleri Bakanı da değişmiş oldu.