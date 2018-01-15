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Trump: Ben ırkçı değilim

15.01.2018 09:17 | Son Güncelleme 4 saat önce

Bazı ülkeler için kullandığı iddia edilen "bok çukuru" tabiri nedeniyle eleştirilerin odağı olan ABD Başkanı Donald Trump, hakkında çıkan haberleri yalanlayarak "Ben ırkçı değilim" dedi.

Haiti ve El Salvador gibi ülkeler için "bok çukuru" tabirini kullandığı iddialarını geçen hafta geri çeviren ABD Başkanı Donald Trump Florida'da da pazar günü gazetecilerin bu konuda soruları ile karşılaştı.

Irkçı olduğu yönünde kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt veren Trump, gazetecilere hitaben "Hayır. Ben ırkçı değilim.Ben şimdiye kadar söyleşi yaptığınız en az ırkçı kişiyim" şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

Amerikan basını, Trump'ın geçen Perşembe günü Beyaz Saray'da Kongre üyeleriyle göç reformu hakkında gerçekleştirdiği bir toplantıda söz konusu ülkeleri kastederek "Niye bu bok çukuru ülkelerdeki tüm insanların buraya gelmesine izin veriyoruz ki" dediğini yazmıştı. Trump'ın bu ülkeler yerine Norveç gibi zengin ve nüfusu büyük oranda beyazlardan oluşan ülkelerden göçmen almaları gerektiğini sözlerine eklediği öne sürülmüştü.

Trump'ın Haitili göçmenlerin ABD tarafından korunması gerektiğini savunan bir Demokrat senatöre ise "Neden daha fazla Haitili'ye ihtiyacımız olsun ki?" yanıtı verip, "Çıkarın onları" diye eklediği iddia edilmişti.

Trump'ın bu ifadeleri kullandığına dair haberler ne Beyaz Saray'dan yapılan bir resmi açıklamayla ne de toplantıya katılan Cumhuriyetçi Kongre üyelerince yalanlandı. Ancak ABD Başkanı Trump, böyle bir "dil" kullandığını şiddetle reddetti. "Toplantıda sert bir dil kullandım. Ama kullandığım dil bu değildi" diye tweet atan Trump, medyadaki haberlerin Demokratlar tarafından "uydurulduğunu" söyledi.

dpa/HS/MK

© Deutsche Welle Türkçe

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