Trump: ‘Benim Nükleer Düğmem Daha Büyük’

Başkan Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un yeni yıl konuşmasında Amerika'yı hedef alarak "nükleer düğme masamda” şeklindeki sözlerine Twitter üzerinden yanıt verdi. Trump, "Benim de nükleer düğmem var, ama onunkinden çok daha büyük ve çok daha güçlü” dedi.

Trump mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kuzey Kore lideri Kim Jong Un nükleer düğmenin her zaman masasında olduğunu belirtti. Onun tükenmiş ve açlık çeken rejiminden biri, onu, benim de nükleer düğmemin bulunduğu; hem de onunkinden çok daha büyük ve daha güçlü olduğu ve benim düğmenin çalıştığı yönünde lütfen bilgilendirebilir mi?”

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da günlük basın brifinginde, Kuzey Kore'nin yeni bir füze denemesine hazırlandığı şeklindeki haberlerin sorulması üzerine, Pyongyang'a baskı uygulamada "herkesi daha fazlasını yapmaya çağırdıklarını” söyleyerek, "Her seçeneği masada tutmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de dün, Kuzey Kore'nin yeni bir füze denemesi yapması halinde rejim üzerinde daha da sert tedbirleri hayata geçirmeleri gerektiğini, nükleer bir Kuzey Kore'yi asla kabul etmeyeceklerini belirtmişti.