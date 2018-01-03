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Trump: ‘Benim Nükleer Düğmem Daha Büyük’

03.01.2018 17:39 | Son Güncelleme 7 saat önce

Başkan Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un Amerika’yı hedef alarak “nükleer düğme masamda” şeklindeki sözlerine twitter üzerinden “Benim de nükleer düğmem var, ama onunkinden çok daha büyük ve çok daha güçlü” dedi.

Başkan Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un yeni yıl konuşmasında Amerika'yı hedef alarak "nükleer düğme masamda” şeklindeki sözlerine Twitter üzerinden yanıt verdi. Trump, "Benim de nükleer düğmem var, ama onunkinden çok daha büyük ve çok daha güçlü” dedi.

Trump mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kuzey Kore lideri Kim Jong Un nükleer düğmenin her zaman masasında olduğunu belirtti. Onun tükenmiş ve açlık çeken rejiminden biri, onu, benim de nükleer düğmemin bulunduğu; hem de onunkinden çok daha büyük ve daha güçlü olduğu ve benim düğmenin çalıştığı yönünde lütfen bilgilendirebilir mi?”

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da günlük basın brifinginde, Kuzey Kore'nin yeni bir füze denemesine hazırlandığı şeklindeki haberlerin sorulması üzerine, Pyongyang'a baskı uygulamada "herkesi daha fazlasını yapmaya çağırdıklarını” söyleyerek, "Her seçeneği masada tutmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de dün, Kuzey Kore'nin yeni bir füze denemesi yapması halinde rejim üzerinde daha da sert tedbirleri hayata geçirmeleri gerektiğini, nükleer bir Kuzey Kore'yi asla kabul etmeyeceklerini belirtmişti.

Amerika'nın Sesi'ne konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster da, Pyongyang'ın kitle imha silahları geliştirmeye devam etmesine dair kaygısını dile getirdi.

McMaster, Kuzey Kore lideri Kim ve generallerinin, "nükleer silahlar ve füzelere yönelik devam ettirilen çabanın bir çıkmaz sokak olduğunu” farkedeceklerini ümit ettiğini kaydederek, "Ve savaş dışında bunu şu anda yapmanın tek yolu da, zorlayıcı ekonomik güç; özellikle Çin'in ve diğerlerinin de elinde duran güç” diye konuştu.

Giderek daha fazla sayıda ülkenin Kuzey Kore'yle ticareti sonlandırdığına işaret eden McMaster, Vietnam ve Filipinler'i örnek verdi.

Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert da günlük basın brifinginde, Kim'in Güney Kore'yle görüşmeler yapılması teklifinde samimi olduğundan şüphe duyduklarını ve Washington'un bu tür bir görüşmelerde herhangi bir rol oynamasının çok düşük ihtimal olduğunu söyledi.

Kim'in açılımı bazı uzmanlarca Seul'la Washington'ın arasını açmak olarak yorumlansa da Dışişleri Bakanlığı yetkilileri bunun olmayacağını kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders da, "Güney Kore'yle ittifak ve dostluklarının her zamankinden de daha güçlü olduğunu” vurgulayarak, öncelikli hedeflerinin nükleer silahtan arındırılmış bir Kore yarımadası olduğunu tekrarladı.

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