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Trump: Benim nükleer düğmem seninkinden büyük

03.01.2018 10:42 | Son Güncelleme 2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore liderinin nükleer saldırı tehdidine, "Benim masamın üzerinde de nükleer düğme var.

Hem de çok daha büyük" yanıtını verdi.ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Kore ile aralarındaki nükleer anlaşmazlıkta Devlet Başkanı Kim Jong Un'a verdiği mesajların üslubunu sertleştirerek ‘nükleer düğme' tehdidinde bulundu. Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kuzey Kore lideri Kim Jong Un nükleer düğmenin her an masasının üstünde olduğunu belirtti. Tükenmiş ve açlıkla boğuşan rejiminden biri kendisine bende de bir nükleer düğme olduğunu hatırlatıverse. Hem de bendeki çok daha büyük, güçlü ve çalışır vaziyette” dedi.

Kim Jong Un yeni yıl konuşmasında nükleer düğmenin her zaman masasında olduğunu ve nükleer silahlarının ABD'nin tümüne erişebileceğini belirterek, "Bu salt bir tehdit değil, gerçek" demişti.

Nükleer kriz büyüyebilir

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley daha önce yaptığı açıklamada Kuzey Kore'yi füze denemesi yapmaması yolunda uyarmıştı. Kuzey Kore'nin yeni bir deneme hazırlığı içinde olduğunu öğrendiklerini belirten Haley "Umarım bunu yapmazlar. Aksi takdirde Kuzey Kore rejimine karşı daha sert önlemlere başvurmak zorunda kalırız. ABD Kuzey Kore'nin nükleer güç olmasını hiçbir zaman kabul etmeyecektir”, demişti.

Kuzey Kore'nin Kasım ayı sonundaki son kıtalararası balistik füze denemesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi madeni yağ türevleri sevkiyatının kısıtlanması dâhil olmak üzere Pyongyang'a daha sert yaptırımlar uygulanmasını kararlaştırmıştı. Kuzey Kore Hwasong-15 adını verdikleri uzun menzilli balistik füzeyle ABD'deki her hedefi vurabileceğini duyurmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, BK

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