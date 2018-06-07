Trump Beyaz Saray’da ilk iftar yemeğini verdi

ABD Başkanı Trump Beyaz Saray’da ilk iftar yemeğine ev sahipliği yaparken yemeğe Filistin büyükelçisi katılmadı.ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiğinden beri ilk defa Ramazan ayında Müslümanları Beyaz Saray'da ağırlayarak iftar yemeğine ev sahipliği yaptı. Görevdeki ilk senesine denk gelen geçen seneki Ramazan ayında Trump, ABD başkanları için bir gelenek olan iftar yemeğini düzenlememe kararı almıştı.

Yaklaşık 50 kişinin katıldığı iftar yemeğinde konuşan ABD Başkanı Trump, "Bu akşam bir araya gelerek dünyanın büyük dinlerinden bir tanesinin kutsal bir geleneğini onurlandırıyoruz” dedi. Trump iftar yemeklerini "ailelerin ve dostların barış, açıklık ve sevgi içerikli zamansız mesajları kutlamak amacıyla toplandıkları” bir etkinlik olarak değerlendirdi ve bu buluşmalarda "çok büyük sevgi” olduğunu belirtti.

Trump, ev sahipliği yaptığı iftar yemeğiyle "Orta Doğu'daki değerli ortaklarımızla pekiştirerek yenilenen dostluk ve işbirliği bağlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Ocak 2017'de göreve geldikten sonra ilk yurtdışı gezisini Orta Doğu’daki ülkelere yaptığını hatırlatan Trump, bu gezi için "Hayatımın güzel iki gününden biriydi” sözlerini kullandı. Trump, "Sadece hep birlikte çalışarak güvenlik ve refah dolu bir geleceğe sahip olabiliriz” dedi.