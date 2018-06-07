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Trump Beyaz Saray’da ilk iftar yemeğini verdi

07.06.2018 13:35 | Son Güncelleme

Beyaz Saray tarafından yıllardır düzenlenen ve 2017'de askıya alınan iftar yemeği geleneğine geri dönüldü.

ABD Başkanı Trump Beyaz Saray’da ilk iftar yemeğine ev sahipliği yaparken yemeğe Filistin büyükelçisi katılmadı.ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiğinden beri ilk defa Ramazan ayında Müslümanları Beyaz Saray'da ağırlayarak iftar yemeğine ev sahipliği yaptı. Görevdeki ilk senesine denk gelen geçen seneki Ramazan ayında Trump, ABD başkanları için bir gelenek olan iftar yemeğini düzenlememe kararı almıştı.

Yaklaşık 50 kişinin katıldığı iftar yemeğinde konuşan ABD Başkanı Trump, "Bu akşam bir araya gelerek dünyanın büyük dinlerinden bir tanesinin kutsal bir geleneğini onurlandırıyoruz” dedi. Trump iftar yemeklerini "ailelerin ve dostların barış, açıklık ve sevgi içerikli zamansız mesajları kutlamak amacıyla toplandıkları” bir etkinlik olarak değerlendirdi ve bu buluşmalarda "çok büyük sevgi” olduğunu belirtti.

Trump, ev sahipliği yaptığı iftar yemeğiyle "Orta Doğu'daki değerli ortaklarımızla pekiştirerek yenilenen dostluk ve işbirliği bağlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Ocak 2017'de göreve geldikten sonra ilk yurtdışı gezisini Orta Doğu’daki ülkelere yaptığını hatırlatan Trump, bu gezi için "Hayatımın güzel iki gününden biriydi” sözlerini kullandı. Trump, "Sadece hep birlikte çalışarak güvenlik ve refah dolu bir geleceğe sahip olabiliriz” dedi.

Filistin büyükelçisi yemekte yok

Yemeğe katılanlar arasında Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Tunus, Irak, Katar, Bahreyn, Fas, Cezayir ve Libya’nın büyükelçileri yer alırken ABD'nin Mayıs ayında İsrail büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasından sonra ülkesine geri çağrılan Filistin'in ABD büyükelçisi yemeğe katılmadı.

Beyaz Saray'da yemek devam ederken bir grup Amerikalı Müslüm sivil toplum örgütü Beyaz Saray’ın yakınındaki bir parkta "Trump'ın iftarı değil” adıyla protesto gösterisi düzenledi. Örgütler burada Trump'ın Müslümanları hedef alan söylemleri ve politikalarını protesto etti. Protestoda konuşan Islamic Relief USA adlı örgütün Genel Müdürü Sharif Aly, Beyaz Saray'da iftar yemeği geleneğinin bir yıl aradan sonra tekrar başlamasına sevindiğini ancak Trump yönetiminin Müslümanlara etkisi olan konularda daha aktif davranmasını gerektiğini söyledi.

Müslümanları etkileyen konular arasında en öne çıkan konu, Trump’ın çoğunluğu Müslüman olan ülkelerden ABD’ye seyahat yasağı koyması kararıydı. Bu uygulama hem ABD'de hem de uluslararası toplumda tepkilere neden olurken ABD Anayasa Mahkemesi karara karşı açılan itirazı değerlendirme aşamasında. Mahkemenin seyahat yasağı ile ilgili bu ay içerisinde kararını açıklaması bekleniyor.

dpa,AP,AFP/DÇÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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