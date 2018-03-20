Trump Beyaz Saray’da Suudi Veliaht Prensi Selman’la Görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Beyaz Saray’da Başkan Donald Trump’la bir araya geldi. Görüşme Riyad ve Tahran arasındaki gerilimlerin arttığı bir dönemde düzenlendi.

Oval Ofis’te Bin Selman’la görüşmesi sırasında gazetecilere açıklama yapan Trump, İran’ın bölgesel ve küresel olarak uygun davranmadığını söyledi.

IŞİD’in Ortadoğu’da yok edilmek üzere olduğuna işaret eden Trump, Amerikan askeri güçlerinin “Zaten uzun zamandır çıkmak istedikleri belirli bölgelerden” ayrılacağını belirterek, “Bu aşamada diğer ülkeler bununla (bu meseleyle) başa çıkabilir” ifadesini kullandı.

Veliaht Prens de, “Bu nedenle buradayız