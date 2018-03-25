Trump: 'Birçok Avukat Beni Temsil Etmek İstiyor'

Başkan Donald Trump’ın Rusya soruşturmasındaki avukatının geçen hafta istifa etmesinin ardından bazı avukatların ekibinde yer almak istemedikleri yönündeki haberlere yanıt verdi. Trump, “birçok avukat ve hukuk firması Rusya soruşturmasında beni temsil etmek istiyor” dedi.

Trump Pazar günü twitter üzerinden Rusya soruşturması konusunda hukuk ekibinde problemler olduğu yönündeki haberlere yanıt verdi.

Trump’ın önemli avukatlarından John Dowd geçen hafta istifa etmesinin ardından basında bazı avukatların ve hukukçuların Trump’ın ekibine katılmayı kabul etmediği yönünde haberler basın yer almıştı.

Amerika Başkanı, twitter mesajında, “Birçok avukat ve hukuk firması Rusya soruşturmasında beni temsil etmek istiyor. Bunu almak istemeyen avukatlar olduğuna dair Yalan Haber hikayesine inanmayın. Şu andaki ekibimden de çok memnunum” dedi.

Trump mesajında bir kez daha 2016 seçimlerinde Rusya’yla işbirliği olmadığını vurguladı.

Trump, “Rusya’yla işbirliği yoktu, çarpık Hillary ve Demokratlar hariç” ifadesini kullandı.

Özel savcı Robert Mueller Trump’ın seçim kampanyasını aylardır araştırıyor.

Mueller 13 Rus vatandaşına soruşturma çerçevesinde çeşitli suçlar yöneltti.

Mueller, Trump’ın ekibinden bazı isimlere de suçlamalar yöneltmiş durumda.

Mueller’ın ofisi Başkan Donald Trump’la da görüşmek istiyor. Trump bu görüşmeyi yapmak istediğini belirtse de henüz bir tarih belirlenmiş değil.