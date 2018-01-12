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Trump: Bu bok çukuru ülkelerden niye insan kabul ediyoruz?

12.01.2018 05:45 | Son Güncelleme 19 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'te mülteciler konulu bir görüşmede sinirlenerek "bu bok çukuru ülkelerden niye bu insanları kabul ediyoruz" cümlesini sarf ettiği bildirildi. Trump'ın bu küfürlü cümleyi Orta Amerika ülkeleri, El Salvador ve Haiti'yi kast ederek kullandığı da belirtildi.

Trump: Bu bok çukuru ülkelerden niye insan kabul ediyoruz?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'te mülteciler konulu bir görüşmede sinirlenerek "bu bok çukuru ülkelerden niye bu insanları kabul ediyoruz" cümlesini sarf ettiği bildirildi.

Washington Post gazetesinin duyurduğu haberle ilgili Beyaz Saray'dan bir yalanlama gelmedi. Trump'ın bu cümleyi Afrika ülkeleri, El Salvador ve Haiti'yi kast ederek kullandığı da belirtildi. Beyaz Saray sözcülerinden Raj Shah konu ile ilgili açıklamasında, "Washington'daki bazı politikacılar başka ülkeler için mücadele yolunu seçmiş olabilir ama Başkan Trump her zaman Amerikan halkı için savaşacaktır" dedi.

Shah açıklamasının devamında, "Başkan Trump, ulusumuza katkı verebilecek, ekonomimizi güçlendirecek ve topluma yararı olacak kişileri kabul etme konusunda kalıcı çözümler aramaktadır" dedi. Trump'ın bu sözleri Cumhuriyetçi ve Demokrat partili milletvekilleri ile "tarafsız bir mülteci anlaşması teklifi" üzerine gerçekleştirilen bir toplantıda sarf ettiği bildirildi.

Donald Trump'ın bu ülkeler yerine Norveç'ten mülteci almak yönünde bir çıkış yaptığı da belirtildi. ABD Başkanı Trump'ın birkaç hafta önce de Haitili'ler için "hepsi Aidsli" ifadesini kullandığı bildirilmişti.

'NEZAKETSİZ, BÖLÜCÜ VE SEÇKİNCİ'

Başkan Trump'ın küfürlü çıkışı sonrası Demokrat partili bazı vekiller tepki mesajları paylaştı. Maryland vekili Elijah Cummings açıklamaların affedilmez olduğunuı söylerken, Kongre'deki tek Haiti kökenli Amerikan vatandaşı olan Cumhuriyetçi partili vekil Mia Love, Trump'ın "nezaketsiz, bölücü ve seçkinci" açıklaması için özür dilemesi gerektiğini ifade etti.

Donald Trump bu hafta içinde ABD'de yaşama ve çalışma izni olan yaklaşık 200 bin El Salvadorlu'nun oturum izinlerini iptal etme kararı almıştı. El Salvadorlulara, 2001'de ülkede büyük yıkım yaratan deprem felaketinin ardından Geçici Koruma Statüsü altında oturum izni verilmişti.

Trump yönetimi dört ay önce de selefi Barack Obama döneminde, Latin Amerikalı kaçak genç göçmenlerin sınırdışı edilmesini önlemek için konulan programa son vereceğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Oval Ofis

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Okuyucu Yorumları 41 yorum
Haklı,doğru söylüyor.Türkiye dede kürtler ve çingeneler var.Bunlarda Türkiye düşmanı topluluktur.
@s.acilen kürtler ve cingeneler senin ananla bir münsabeti olmuş galiba ırkçı pislik sen evde gödünü büyütürken bu ülke için ölen şehit olan kürt ve çingene halk var ..
@s.acilen kürtler ve cingeneler senin ananla bir münsabeti olmuş galiba ırkçı pislik sen evde gödünü büyütürken bu ülke için ölen şehit olan kürt ve çingene halk var .
sende nasıl bi terbiye var Kürtler ne demek heryer senin tapulu malınmı yazdğına bak bide Kürtler türk düşmanı hayır senin gibi bölücülerin düşmanıdır
@s.acilen ceddini araştır kavat kim bilir hangi pisliğin dölüsün. Kürtler bu ülkenin en kadim halkıdır senin ne haddine kürtlere dil uzatmak.
@s.acilen yanlışsın senin o beğenmediğin çingeneler senin en vatansever dediğinden bile yaşadıkları bu topraklara bağlıdır, diğerlerini saymıyorum genelleme yapmamak lazım ama içlerinde kanı bozuk çok bütün kürtler böyle diyemeyiz
Her yorumun altında kürtler kürtler.. Olum işiniz gücünüz yok mu? Ama sen türk değilsin genelde senin gibi göçle gelenler şimdi türk diye geçinip milletin arasına fitne sokmaya çalışıyor yersen tabi. Git soyunu araştır sende türklük yoktur eminim zira türkler senin gibi aptal olamaz.
@s.acilen SEN NECİSİN HANGİ ÜLKENİN GÖÇMENİSİNKİ TÜRKİYEYE GELMİŞSİN. ONU BIRAK MÜSLÜMAN DEĞİLMİSİN Kİ IRKÇILIK YAPIYORSUN
Ulan bu ne rahatlık bu ne terbiyesizlik. adi insan. Ne demek lan kürtler. Anasını satayım kürtlerin ortamına girmeden şehirlerine gelmeden yemeklerini yemeden nasıl olur da yorum yapabilirsin. Terbiyesizliktir yaptığın. Ama senin suçun değil, sana bu zihniyeti aşılayan toplumun terbiyesizliği bu.
yiye yiye bok torbasina dönmüşsün trump.
ADAMSIN BE VER MEHTERİ.DEDİKTE ABD DE MEHTER YOK TABİİ.
bazı aklı başında olmayan düşünce de olanlara örnek olur doğrusu hiç şaşırmadım Trump değil tüm Avrupa aynı şeyi düşünüyor onlara yalaka olacağıma ölürüm daha iyi kendi vatan ve devletlerini Amerika'ya satanlar ŞİMDİ DAHA İYİ ANLASINLAR BOK ÇUKURU KENDİLERİNİ BOĞACAK İNANDIKLARINIZI YAŞAMAZSANIZ İŞTE SONUNUZ DİNİNİZE SAHİP OLMAZSANIZ SON GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ SATILMIŞ VE AŞAĞILANMIŞ KOVULMUŞ DEĞERSİZ GÖRÜLMEK GAVURUN GÖZÜNDEN BÖYLE
Çok oldun ama ..!!
Bok çukuru ülkeler değilde, o ülkelerin (suriye ırak suud katar vb) b.ktan insanlarını niye kabul ediyoruz demeli bizimki de ama nerdeeeeee
@cyilmaz_g0 sen de çok boktan bi adamsın, biz neden seninle yaşamak zorundayız?
@cyilmaz_g0 Seni nasıl kabul etmişler bu ülkeye merak ediyorum
Yüce Allah tramp gibi diktatör ve zalimleri Kuran-ı kerimde ayetlerle belirtilen kavimler ve zorbaları helak ettiği gibi etsin.....
norveçliler mal mı senden daha iyi ve istikrarlı ülkesini bırakıp sana iltica etsin ?? ?'?
Tramp seni savunanlarla beraber bokunuzun içinde boğulun inşallah
dünyada ne kadar boş beleş adam var itinayla bizim ülkeye toplanıyor. bize de lazım bi Trump.
trump towersi protesto edelim ismi değişene kadar
@nadirkemal777 ismini değiştirsen ne olur kule onun zaten.
Bizimde çingeneleri kovmamız gerek adamlar tam bi mikrop hastalıklı vebalı
Bundan bi tane de bizde var. Ama maalesef bunlarınki gerçekten dünya lideri
sömürücü katil amerika ne bekliyorsunuz bu adamdan
Sasirtmadi gene
doğru diyor herkes kendi bokunda bogulsun bizde aldık Suriye Iraklı İranlı yazıklar olsun
aslında iyi oluyor.dünyada abd düşmanlığı artıyor.bir gün lazım olacak bu düşmanlık
SENİN KAFANI ERDOGAN KIRACAK AKP
@s.acilen senin yaptıgın büyük bir terbiyesizlik cingene,kürt diye bu insanları ayıramaz küçük göremezsin sen kimsin yüce rabbim insanları yargılama yetkisini sana mı verdi.Ben Trabzonluyum ama benden daha çok bu güzel ülkeme faydalı olan Kürt kardeşimiz vardır Çingene vardır senin yaptıgın çok büyük terbiyesizlik nerden bakarsan bak yanlışsın lütfen bu bakış acısından dön
MERAK ETME TURRRRUMP YAKINDIR SEN VE SENİN ÜLKENİN BİR HİÇ OLUP BOK ÇUKURU OLMASINA
ABD'nin tüm liderleri bu düşünceye sahip insanlardır. Trump sadece bunu dile getiriyor, saf olmayalım
Yüzyılın felaketi Trump tır bekleyin zaman gösterecek
TÜRKİYEYİ SAYMAMASI TUHAF.
Abd nin anasını ağlatacak adam trump!! seviyore seni! ayrıca Bizde bir söz vardır "Bok boku nerede bulur" işte bu söz abd nin ,o boktan ülkeleri neden kabul ettiğini açıklıyor..
Ayyaş ların hırsızların katillerin sıradan boktan ülkesi Usa nı al başına çal . sizin pislik ülkenize gelirsek bile paramızla geliriz . bumu amerika der döneriz .
insanı yaşatki devlet yaşasın biz bu düsturda türkiye olarak insanı severiz yaradandan ötürü bunu turp kafalı adamda bilmez bizdeki ahmaklarda bilmez habire salarlar
Her ülkenin bir psikopatı var. Trump da bunlardan biri
Bu adamın yüzünü görmek istemiyorum artık. bıktık abd senden
büyük amerikanın küçük başkanı
adam haklı valla
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