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Trump, bu kez de NBA'yi karıştırdı! LeBron James'e üstü kapalı 'aptal' dedi!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.08.2018 22:56 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabında NBA yıldızı LeBron James'e üstü kapalı olarak 'aptal' dedi. Donald Trump'ın LeBron James'e yönelik ifadelerine basketbol dünyasından tepkiler çığ gibi büyürken, bir destek mesajı da efsanevi isim Michael Jordan'dan geldi.

Trump, bu kez de NBA'yi karıştırdı! LeBron James'e üstü kapalı 'aptal' dedi!

James'in, CNN sunucusu Don Lemon ile röportajına ilişkin Twitter hesabından yapığı açıklamada Trump, "LeBron James televizyonlardaki en aptal adamla röportaj yaptı, Don Lemon. LeBron'u zeki gösterdi ki bunu yapmak hiç de kolay değil." ifadelerini kullandı.

Trump paylaşımının sonunda da eski NBA yıldızı Michael Jordan'ı kastederek "Mike'ı seviyorum." ifadesine yer verdi.

James, LeBron James Aile Vakfı ve Ohio eyaleti Akron Devlet Okulları ile ortak bir inisiyatifle dezavantajlı gruplar için açtığı yeni okul üzerine CNN sunucusu Lemon'a konuşmuştu.

James, röportaj sırasında spor insanları birleştiren bir aktivite iken Trump'ın bunu halkı bölmek için kullandığını ifade etmişti.

Daha önce de CNN'de yayınlanan bir röportajında James, Trump ile asla karşılıklı oturmayacağını söylemişti.

JORDAN: LEBRON'I DESTEKLİYORUM

Bunun üzerine NBC News’den Geoff Bennett’a konuşan Michael Jordan , “LeBron’ı destekliyorum. İçinde bulunduğu topluluk için muhteşem bir iş yapıyor,” ifadelerini kullandı.

Ancak Trump’ın tepkisine tek yanıt Jordan’dan gelmedi. Majesteleri dışında birçok NBA oyuncusu da Başkan Trump’ın sözlerine tepki gösterdi.

"BENİ AKIL ALMAYACAK ÖLÇÜDE SİNİRLENDİRDİ"

Washington Wizards‘lı Bradley Beal, Donald Trump’tan bıktığını dile getiren mesajını paylaşmış, NBA macerasını geride bırakan Matt Barnes ise şunları kaydetti:

“Trump’ın tweeti beni akıl almayacak ölçüde sinirlendirdi. İleride çocuklarımın kendi alanlarında başarılı iki Afro-Amerikalının görüşlerinize katılmadıkları için ‘aptal’ olarak adlandırıldığı bir dünyada büyümelerini istemiyorum. LeBron, yaptıkları için bu hafta takdir edilmeliydi, kendisine hakaret edilmemeliydi.”

Minnesota Timberwolves‘un pivotu Karl-Anthony Towns da Trump’ı başka skandallar olmasına rağmen bir insanın kendi memleketindeki çocukların eğitimi için yaptığı projeyi tanıtmak üzere verdiği röportajdan ötürü endişelenmekle suçladı ve ‘Lanet çeneni kapat! Twitter’a parmaklarınla bir şeyler yazmayı bırak da ülkemiz için kalemle bir şeyler hallet’ tepkisini gösterdi.

"KÖTÜ ÖRNEK OLUYORSUN"

2017-18 sezonunda Yılın Çaylağı ödülü için yarışı ikinci sırada tamamlayan Donovan Mitchell da Trump’a tepki gösteren bir başka isim oldu:

“Küçük çocuklar böyle salakça tweetleri görüp de bunların normal olduğunu sanarak büyüdükleri için üzgünüm. Diğer her şeyi boşver de Donald, çocuklar için, geleceğimiz için kötü örnek oluyorsun.”

James, 2017 Eylül ayında ise Trump’a en hafif karşılığıyla “hergele/aylak” anlamlarına gelen bir ifade ile seslenmiş ve Beyaz Saray’a yapılacak ziyaretlerin Trump göreve gelene kadar onurlu olduğunu ama artık öyle olmadığını ifade etmişti.


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ABD Donald Trump sosyal medya NBA lebron james

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