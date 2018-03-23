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Trump bütçe tasarısını onayladı, hükümet kapanmıyor

23.03.2018 20:48 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Kongre'den gönderilen bütçe tasarısını onayladığını açıkladı. Böylece hükümetin kapanma tehlikesi son buldu

Trump bütçe tasarısını onayladı, hükümet kapanmıyor

Başkan Donald Trump, Kongre'den gönderilen bütçe tasarısını onayladığını açıkladı. Böylece hükümetin kapanma tehlikesi son buldu.

Başkan Trump, sabah paylaştığı Twitter mesajında, tasarıyı onaylamayabileceğini belirtmişti.

ABD’de Hükümet Yine Kapanacak mı?

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