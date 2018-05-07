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Trump büyükelçilik için Kudüs'e gitmiyor

07.05.2018 23:06 | Son Güncelleme

Gelecek hafta Tel Aviv'den Kudüs'e taşınacak ABD Büyükelçiliği için Başkan Trump ve yardımcısı Pence'in Kudüs'e bizzat gitmeyeceği açıklandı.

Trump büyükelçilik için Kudüs'e gitmiyor

Açılışa katılacak heyette Trump'ın kızı Ivanka Trump yer alıyor.ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in gelecek hafta Tel Aviv'den Kudüs'e taşınacak olan ABD Büyükelçiliği'nin açılışına katılmayacakları açıklandı.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın ABD'nin Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanımasına sahne olacak törene üst düzey bir heyet göndereceği belirtildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan'ın liderlik edeceği delegasyonda, Maliye Bakanı Steven Mnuchin'in yanı sıra Başkan'ın kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner'ın da yer alacağı bildirildi.

Trump daha önce açılışa bizzat katılabileceğini söylemişti.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017 tarihinde tek taraflı olarak büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacaklarını açıklamış ve Filistinlilerin ve uluslararası toplumun tepkisini çekmişti.

Açılış için hazırlıklar sürüyor

ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşınmasına günler hafta kala, levhaların yerleştirilmesine başlandı.

Kentte ABD'nin konsolosluk binasının da bulunduğu Ernuna mahallesi çevresindeki cadde ve sokaklara İbranice, Arapça ve İngilizce olmak üzere üç dilde yerleştirilen levhalarda "ABD Büyükelçiliği" ifadesi yer aldı.

14 Mayıs'taki Açılış, İsrail devletinin kuruluş yıldönümüne denk geliyor.

Daha fazlasını okumak için: Kudüs'te ABD Büyükelçiliği için ilk levhalar yerleştirildi

AP/BÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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