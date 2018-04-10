Trump: ‘Cadı Avı Devam Ediyor’

Başkan Donald Trump, kişisel avukatı Michael Cohen’in ofisi ve evine Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından baskın düzenlemesine bugün de sessiz kalmadı. Trump, Twitter’dan baskını “tam bir cadı avı” olarak niteledi.
FBI, porno yıldızı Stormy Daniels’a, Trump’la ilişkisi konusunda 130 bin dolarlık sus payı ödemesinden dolayı mercek altında olan Michael Cohen’in mali evrak ve diğer kayıtlarına el koydu.
Ödemeden haberi olmadığını savunan Başkan Trump ise bugün Twitter üzerinden, önce “Avukat-müvekkil gizliliği öldü” mesajını paylaştı. ABD yasalarına göre avukatlarla müvekkilleri arasındaki özel konuşmaların çoğu, eğer suç işleme niyeti taşımıyorsa, mahkemede aleyhlerine kullanılamıyor.
Trump, Pazartesi günü Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, FBI baskınını "utanç verici" olarak nitelemişti. Trump, "Bu utanç verici bir durum. Bu cadı avı sürekli devam ediyor. Bu, ülkemize, hepimizin savunduğu değerlere yönelik bir saldırı" ifadelerini kullanmıştı.
Rusya soruşturmasında özel yetkili savcı Robert Mueller'in ekibini taraflı olmakla eleştiren Trump, baskınların adaletsizlikte yeni bir seviye olduğunu söylemişti.
Washington Post gazetesi, soruşturmaya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Cohen’in banka dolandırıcılığı, elektronik sahtekarlık ve başkanlık kampanyasında bağış yasalarını ihlal etmekten sorgulanabileceğini yazdı.
Cohen’in avukatı Stephen Ryan ise New York’taki baskının kısmen Özel Savcı Robert Mueller ve Trump’ın Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın atadığı Federal Savcı Geoffrey Berman’ın yönlendirmeleriyle düzenlendiğini söyledi.
Ryan, arama emrinin kullanımının “tamamen uygunsuz ve gereksiz” olduğunu ve baskın sonucu koruma altındaki avukat-müvekkil görüşmelerine de el konulduğunu savundu.
Porno yıldızı Stormy Daniels’ın avukatı Michael Avenatti ise Twitter’dan yaptığı açıklamada FBI yetkililerinin gerçeğe ulaşmak için işlerini yapmasının cadı avı olmadığını yazdı.
Özel savcı Robert Mueller, Rusya’nın başkanlık seçimlerine müdahalesini araştırıyor olsa da, yasalara göre soruşturma ile ilgisi olabilecek başka bir konuya ulaştığında Adalet Bakanlığı’nın izniyle harekete geçebiliyor.
Adalet Bakanı Jeff Sessions kendini soruşturmadan azlettiği için, bakan yardımcısı Rod Rosenstein’ın FBI’ın arama emrine yargıçların onay vermesini talep etmiş olabileceği belirtiliyor.
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