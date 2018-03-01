Trump Çelik ve Alüminyum İthaline Vergi Getiriyor

Başkan Donald Trump Amerika’nın çelik ithalatına yüzde 25, alüminyum ithalatına da yüzde 10 vergi uygulayacağını açıkladı.

Amerikan sanayinin önde gelen isimleriyle Beyaz Saray’da biraraya geldiği toplantıda konuşan Trump, Amerikan demir ve alüminyum endüstrisini yeniden yapılandırmayı vaat etti ve onyıllardır adaletsiz şekilde diğer ülkelerle Amerika arasında Amerika aleyhine ticaret yapıldığını belirtti.

Bu gelişmenin Çin’le gerilimi arttırması bekleniyor. Bu arada Çin’in en üst düzey ticari yetkilisi Lui He, iki ülke arasındaki ticari faaliyetleri konuşmak için Washington’a geldi.

Başkan Trump sabah saatlerinde Twitter’dan yaptığı açıklamada da çelik ve aliminyum ticareti konusunda koruyucu önlemlere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Beyaz Saray, vergilerin Amerikan endüstrisini koruyacağını belirtiyor fakat eleştirmenler bunun endüstrideki maliyetleri artıracağını ve istihdama katkı sağlamayacağını kaydediyor.

Yönetim ayrıca buna neden olarak ulusal güvenliği de gerekçe gösteriyor ve Amerika’nın tankları ve savaş gemileri için iç desteğe ihtiyacı olduğunu belirtiyor.

Savunma Bakanlığı ise alüminyum vergilerinde erteleme önerisinde bulunmuştu.

Bu arada Çin, Amerika’nın çelik ithalatının yüzde 2’sini karşılıyor.

Çin, Amerika çelik vergilerine karşılık Amerika tarım malllarını hedef alabileceğini daha önceden belirtmişti.

Amerika’yla Çin arasında ticari gerilim Trump iktidara geldiğinden bu yana artmış durumda.