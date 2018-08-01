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'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

DÜNYA HABERLERİ  | 01.08.2018 09:38 | Son Güncelleme

Trump yönetiminin yaklaşık 200 milyar değerinde 5 bin Çin menşeli ürüne uygulanması planlanan tarife oranını, yüzde 10'dan yüzde 25'e yükselteceği öne sürüldü.

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e misillemeler nedeniyle getirilecek yüzde 10'luk ek gümrük vergisini, Pekin hükümeti üzerindeki baskıyı artırmak için yüzde 25'e yükseltmeyi planladığı iddia edildi.

Amerikan basınında çıkan haberlere göre, Beyaz Saray son günlerde azalan ticaret savaşı endişelerini yeniden tetikleyecek bir adıma hazırlanıyor.

Bloomberg ve CNN'in isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Trump yönetiminin yaklaşık 200 milyar değerinde 5 bin Çin menşeli ürüne uygulanması planlanan tarife oranını, yüzde 10'dan yüzde 25'e yükselteceği öne sürüldü.

Karşılıklı gümrük vergileriyle gerilen ilişkiler ve tıkanan müzakerelerin ardından Pekin hükümeti üzerindeki baskıyı artırmayı amaçlayan bu kararın gelecek günlerde resmen açıklanacağı kaydedildi.

ABD Ticaret Temsilciliğinin (USTR), Trump'ın 18 Haziran'da verdiği talimat doğrultusunda hazırladığı 5 bin Çin menşeli ürünün bulunduğu listede deniz mahsullerinden spor eldivenine, doğal ve kimyasal minerallerden sebze-meyvelere, tütün mamullerinden otomobil lastiğine kadar pek çok çeşitte ürün yer alıyor.

ABD-ÇİN TİCARET SAVAŞININ GELİŞİMİ

ABD ile Çin arasında bir ticaret savaşının başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben nisan başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirdi.

ABD yönetimi, ayrıca 22 Mart tarihinde Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle 50 milyar değerindeki bini aşkın Çin menşeli ürüne iki aşamalı olarak yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, bu karara cevaben ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki 659 ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Haziran'da Çin'in daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık vermesi halinde 200 milyar dolar değerinde ürüne daha yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi.

Takvimler 6 Temmuz'u gösterdiğinde, ABD yönetimi, Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya resmen başladı.

Çin yönetimi, Trump'ın tüm tehditlerine rağmen ABD'nin ithal ürünlere yönelik mütekabil tarife artışlarının "anında yürürlüğe girdiğini" duyurdu.

ABD'nin şimdiye kadar attığı korumacı ticaret adımlarına "kısasa kısas" yanıtlar veren Pekin yönetiminin, daha önce yüzde 10 olarak açıklanan ek vergi oranının yüzde 25’e yükseltilmesine nasıl karşılık vereceği merakla bekleniyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Trump ülkesindeki mega şirketlerin üretim için Çin'i kullandığını bilmiyor mu acaba?
ondan sonra neden dolar yükseliyor adamlar 1 tirilyonluk paralarla savaşıyor gelişmekte olan ülkeler ceremesini çekiyor sadece türkiye değil bir çok ülke para birimi dolar karşısında geriliyor buna 3. dünya savaşı yada 1. küresel ticaret savaşı deniliyor...
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