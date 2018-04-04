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Trump: Çin'le ticaret savaşında değiliz, bizim aptallar o savaşı uzun yıllar evvel kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 04.04.2018 14:48 | Son Güncelleme

Washington ile Pekin arasındaki ticaret gerilimi süratle tırmanırken ABD Başkanı Donald Trump 'Çin'le ticaret savaşında değiliz, o savaş uzun yıllar önce ABD'yi temsil eden aptal ve beceriksiz kimselerce kaybedildi' diye tweetledi.

Trump: Çin'le ticaret savaşında değiliz, bizim aptallar o savaşı uzun yıllar evvel kaybetti

Trump yönetiminin yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağı sanayi ürünü ağırlıklı 1300 Çin malının listesini açıklamasından 11 saat sonra Pekin de aynı şekilde yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağı, Trump'a oy vermiş eyaletlerde yetişen tarım ürünleri ağırlıklı 106 Amerikan malının listesini duyurdu.

Bu manzara karşısında ticaret savaşları çıkacağı spekülasyonu bir kez daha tavan yaparken Trump ABD'de şafak söker sökmez tweet atmaya başladı.

''Çin'le ticaret savaşında değiliz, o savaş uzun yıllar önce ABD'yi temsil eden aptal ve beceriksiz kimselerce kaybedildi'' diyen ABD Başkanı şöyle devam etti:

''Şimdi yıllık 500 milyar dolarlık ticaret açığımız ve 300 milyar dolarımızın çalındığı fikir hırsızlığı var. Bunun böyle devam etmesine izin veremeyiz!''

**Ayrıntılar geliyor…

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Donald Trump ABD çin

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