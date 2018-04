Trump: Çin'le ticaret savaşında değiliz, bizim aptallar o savaşı uzun yıllar evvel kaybetti

Trump yönetiminin yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağı sanayi ürünü ağırlıklı 1300 Çin malının listesini açıklamasından 11 saat sonra Pekin de aynı şekilde yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağı, Trump'a oy vermiş eyaletlerde yetişen tarım ürünleri ağırlıklı 106 Amerikan malının listesini duyurdu.

Bu manzara karşısında ticaret savaşları çıkacağı spekülasyonu bir kez daha tavan yaparken Trump ABD'de şafak söker sökmez tweet atmaya başladı.

''Çin'le ticaret savaşında değiliz, o savaş uzun yıllar önce ABD'yi temsil eden aptal ve beceriksiz kimselerce kaybedildi'' diyen ABD Başkanı şöyle devam etti:

''Şimdi yıllık 500 milyar dolarlık ticaret açığımız ve 300 milyar dolarımızın çalındığı fikir hırsızlığı var. Bunun böyle devam etmesine izin veremeyiz!''

We are not in a trade war with China, that war was lost many years ago by the foolish, or incompetent, people who represented the U.S. Now we have a Trade Deficit of $500 Billion a year, with Intellectual Property Theft of another $300 Billion. We cannot let this continue!