ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Çin'e sürpriz ziyareti sonrası, Mayıs ayında Kim'le yapması beklenen kritik görüşmeyi hevesle beklediği yönünde bir açıklama yaptı.
Twitter hesabından yaptığı açıklamada Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'den görüşmelerin başarılı geçtiğini öğrendiğini ve Kim'in de kendisiyle yapacağı görüşme için can attığını duyurdu. Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların kaldırılmayacağını ise yineledi.
Trump, Kim Jong-un'un daveti üzerine kısa süre içinde bir araya geleceklerini söylemişti.
ABD'nin nihai hedefi Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması. Ancak merakla beklenen görüşmenin büyük bir ilerlemeden çok tehlikeli bir kumar olacağı görüşü hakim.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/978938860582440960
Çin gezisi, 2011'den bu yana Kuzey Kore'yi yöneten Kim Jong-un'un bilinen ilk yurtdışı ziyareti.
Yerel basına göre, Şi Jinping ve Kim Jong-un arasındaki görüşmeler "başarılı" geçti. Ziyareti sırasında Kim'in Güney Kore ve ABD'yle yapması planlanan zirveler öncesinde Pekin yönetimine danıştığına inanılıyor.
Çin ve Kuzey Kore arasındaki ilişkiler Pekin yönetiminin yükselen nükleer tehdidi nedeniyle uluslararası ambargoları sıkılaştıran ABD'ye destek vermesinden bu yana kötüleşiyordu.
Kuzey Kore'nin başlıca ekonomik müttefiki olan Çin'in Kuzey Kore'ye yapılan gıda ve yakıt yardımının neredeyse tamamını sağladığınıysa hatırlatalım.
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