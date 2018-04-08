Trump: ‘Çin’le Bir Çözüm Olabilir’

Başkan Donald Trump, Pazar günü Twitter’dan yaptığı açıklamada Amerika ve Çin arasında milyarlarca dolarlık ürüne getirilen gümrük vergisi yarışında bir çözüm olabileceğini söyledi.
Trump, Çin’in ticaret bariyerlerini kaldıracağını çünkü doğru olanın bu olduğunu kaydetti.
Trump, vergilerin karşılıklı olacağını ve fikri mülkiyet hakları konusunda anlaşmaya varılacağını, bunun iki ülkenin geleceği için de iyi olacağını belirtti.
Trump attığı Tweet’te ticaret tartışmasında ne yaşanırsa yaşansın Çin Devlet Ba;kani Xi Jinping ile her zaman dost olacaklarını ifade etti.
Washington ve Pekin’in karşılıklı giriştikleri ticaret savaşı dünya borsalarını olumsuz etkilemişti. Borsalarda büyük dalgalanmalar yaşanmıştı.
Trump son olarak daha önce vergi konulan 50 milyar dolarlık Çin ürününe ek olarak Çin’i 100 milyar dolar tutarındaki ürüne daha gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmişti. Bunun ardından Amerikan borsaları Cuma günü yüzde iki’den fazla düşüş yaşadı.
Pekin de verdiği yanıtta bedeli ne olursa olsun sonuna kadar Amerikan ürünlerine vergi koymaya devam edeceklerini kaydetmişti.
Amerika çelik, alüminyum, havacılık, uzay, teknoloji ve makine ürünleri ile tıbbi malzeme, ilaç ve eğitim malzemelerine vergi koymaya hazırlanıyor.
Çin ise aralarında soya fasulyesi, buğday, mısır, dana, tütün, otomobil ve plastik ürünlerinin de olduğu 100’den fazla Amerikan ürününe vergi uygulamaya hazırlanıyor.
Amerikan Hazine Bakanı Steven Mnuchin CBS News’e yaptığı açıklamada daha yüksek vergiler konmasının iki ülke arasında ticaret savaşı tehlikesini arttırdığını; ancak böyle bir savaşın hayata geçmesini ummadığını kaydetti.
Mnuchin "Hedefimiz Çin’le diyaloğu sürdürmek" diye konuştu.
Mnuchin, Trump ve Xi’nin ilişkilerinin çok iyi olduğunu ve iki ülkenin ticaret konularını görüşmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.
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