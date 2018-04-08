HABER

Trump: ‘Çin’le Bir Çözüm Olabilir’

08.04.2018 23:03 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Pazar günü Twitter’dan yaptığı açıklamada Amerika ve Çin arasında milyarlarca dolarlık ürüne getirilen gümrük vergisi yarışında bir çözüm olabileceğini söyledi

Trump: ‘Çin’le Bir Çözüm Olabilir’

Başkan Donald Trump, Pazar günü Twitter’dan yaptığı açıklamada Amerika ve Çin arasında milyarlarca dolarlık ürüne getirilen gümrük vergisi yarışında bir çözüm olabileceğini söyledi.

Trump, Çin’in ticaret bariyerlerini kaldıracağını çünkü doğru olanın bu olduğunu kaydetti.

Trump, vergilerin karşılıklı olacağını ve fikri mülkiyet hakları konusunda anlaşmaya varılacağını, bunun iki ülkenin geleceği için de iyi olacağını belirtti.

Trump attığı Tweet’te ticaret tartışmasında ne yaşanırsa yaşansın Çin Devlet Ba;kani Xi Jinping ile her zaman dost olacaklarını ifade etti.

Washington ve Pekin’in karşılıklı giriştikleri ticaret savaşı dünya borsalarını olumsuz etkilemişti. Borsalarda büyük dalgalanmalar yaşanmıştı.

Trump son olarak daha önce vergi konulan 50 milyar dolarlık Çin ürününe ek olarak Çin’i 100 milyar dolar tutarındaki ürüne daha gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmişti. Bunun ardından Amerikan borsaları Cuma günü yüzde iki’den fazla düşüş yaşadı.

Pekin de verdiği yanıtta bedeli ne olursa olsun sonuna kadar Amerikan ürünlerine vergi koymaya devam edeceklerini kaydetmişti.

Amerika çelik, alüminyum, havacılık, uzay, teknoloji ve makine ürünleri ile tıbbi malzeme, ilaç ve eğitim malzemelerine vergi koymaya hazırlanıyor.

Çin ise aralarında soya fasulyesi, buğday, mısır, dana, tütün, otomobil ve plastik ürünlerinin de olduğu 100’den fazla Amerikan ürününe vergi uygulamaya hazırlanıyor.

Amerikan Hazine Bakanı Steven Mnuchin CBS News’e yaptığı açıklamada daha yüksek vergiler konmasının iki ülke arasında ticaret savaşı tehlikesini arttırdığını; ancak böyle bir savaşın hayata geçmesini ummadığını kaydetti.

Mnuchin "Hedefimiz Çin’le diyaloğu sürdürmek" diye konuştu.

Mnuchin, Trump ve Xi’nin ilişkilerinin çok iyi olduğunu ve iki ülkenin ticaret konularını görüşmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Hafta sonu planı yapanlara kötü haber!Hafta sonu planı yapanlara kötü haber!
'Cinnet hali mi yoksa başka sebepler mi var''Cinnet hali mi yoksa başka sebepler mi var'
Böyle isyan etti: İlk hedef bendimBöyle isyan etti: İlk hedef bendim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Fenerbahçe 2 - 0 Osmanlıspor maç özeti (Puan durumu)

Fenerbahçe 2 - 0 Osmanlıspor maç özeti (Puan durumu)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdeler

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

İlginizi Çekebilir

Selfie çekerken içeceğine hap atıldı!

Selfie çekerken içeceğine hap atıldı!

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula teslim olmadı

Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula teslim olmadı

Doğu Guta'da katliamın bilançosu ağırlaşıyor: 30 sivil öldü, 50'den fazla kişi yaralandı

Doğu Guta'da katliamın bilançosu ağırlaşıyor: 30 sivil öldü, 50'den fazla kişi yaralandı

Esad'dan milyonlarca Süriyeliyi zora sokacak sinsi plan! 1 ay süre verdi...

Esad'dan milyonlarca Süriyeliyi zora sokacak sinsi plan! 1 ay süre verdi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BMGK, Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırı için toplanıyor

BMGK, Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırı için toplanıyor

ABD, Esad'ı vuracak! Ordu, füzelerin hedefi olacak noktaları Trump'a gösterdi

ABD, Esad'ı vuracak! Ordu, füzelerin hedefi olacak noktaları Trump'a gösterdi

Esad'ın kimyasal katliamının ardından Rusya ve muhalifler anlaştı

Esad'ın kimyasal katliamının ardından Rusya ve muhalifler anlaştı

Saddam'ın öldü denilen sağ kolu İbrahim el Duri, yıllar sonra ortaya çıktı

Saddam'ın öldü denilen sağ kolu İbrahim el Duri, yıllar sonra ortaya çıktı

Somali Havalimanında baskın yapılan uçaktan milyonlarca dolar çıktı

Somali Havalimanında baskın yapılan uçaktan milyonlarca dolar çıktı

Yunan bakana savaş ihtimali soruldu! Dikkat çeken yanıt

Yunan bakana savaş ihtimali soruldu! Dikkat çeken yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.