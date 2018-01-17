HABER

Trump, CNN muhabirini Oval Ofis’ten kovdu: "Dışarı!"

DÜNYA HABERLERİ | 17.01.2018 17:33 | Son Güncelleme 2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede ağırladığı Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ile Oval Ofis’te basın mensuplarının karşısına geçti. CNN muhabiri Jim Acosta’nın Norveç vatandaşlarıyla ilgili sözlerinin doğru olup olmadığını sormasına sinirlenen Trump, Acosta’yı kameralar karşısında “Dışarı” diyerek kovdu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın gaflarına her gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor. Trump bu kez, Oval Ofis’teki bir basın toplantısı sırasında, CNN muhabiri Jim Acosta’yı toplantıdan kovdu.

Donald Trump, resmi ziyaret kapsamında Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. İkili görüşmelerin ardından liderler, Oval Ofis’te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bu sırada CNN muhabiri Jim Acosta Trump’a, göçmenlerle ilgili olarak, “Daha çok Norveç vatandaşı ABD’ye gelsin” sözlerinin doğru olup olmadığını sordu. Trump da bu soruya, “Ben onların her yerden gelmesini istiyorum, her yerden” diyerek karşılık verdi. Acosta, yeni bir soru sormak için atıldığı sırada Trump araya girdi ve parmağıyla Acosta’yı göstererek “Dışarı!” dedi.

Bu sırada, Beyaz Saray’da basın mensuplarıyla ilgilenen bir görevlinin yükselen tansiyonu farkederek, “Teşekkürler Jim, artık bitir” dediği duyuldu.

Olayın ardından Twitter hesabında konuyla ilgili açıklama yapan Jim Acosta, “Suratıma karşı bağırıp sorumu boğmaya çalıştılar. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim” ifadelerini kullandı.

Son dakika! ABD, Filistin yardımını askıya aldı

Trump yönetimi, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, durumun yanlış anlaşıldığını ifade etti.Trump’ın kendisine soru sormaya çalışan bir gazeteciyi kameralar karşısında soğukkanlı bir şekilde kovması ise tepki çekti.

'B.k çukuru' diyen Trump'ı kapak yaptılar! Olay gönderme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD CNN Nursultan Nazarbayev Donald Trump Oval Ofis Kazakistan Devlet Başkanı Jim Acosta

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit

Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Bahçesinde kazı yaparken buldu

Bahçesinde kazı yaparken buldu

10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi

10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi

Cinayet sanığından mahkeme başkanına: Sen kim oluyorsun?

Cinayet sanığından mahkeme başkanına: Sen kim oluyorsun?

Okuyucu Yorumları 1 yorum
nerde kaldı basın özgürlüğü diye kıçını yırtan avrupalı sosyalistler türkiyeyi bir kaşık suda boğmayı iyi beceriyodunuz sarı kafalı domuza sesiniz niye çıkmıyo
Diğer Haberler
Kuzey Kore ile Güney Kore anlaştı!

Kuzey Kore ile Güney Kore anlaştı!

ABD'de yeni eyalet! Bağımsızlık ilan ettiler...

ABD'de yeni eyalet! Bağımsızlık ilan ettiler...

Olası Afrin operasyonu: 'Türkiye, hareketsizliğin maliyetini ödemek istemiyor'

Olası Afrin operasyonu: 'Türkiye, hareketsizliğin maliyetini ödemek istemiyor'

NYT'dan Türkiye için kritik Afrin operasyonu analizi!

NYT'dan Türkiye için kritik Afrin operasyonu analizi!

Son dakika! İsrail'den kritik Kudüs açıklaması

Son dakika! İsrail'den kritik Kudüs açıklaması

Türk-Alman diyaloğu yeniden başlıyor

Türk-Alman diyaloğu yeniden başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.