Trump Cumhuriyetçiler'le 2018 Yasama Önceliklerini Görüşecek

Çocukken yasal olmayan yollardan Amerika'ya gelmiş yüz binlerce gencin de geleceği Kongre'nin elinde. Kongre bu gençlerin ya ülkede kalmasına izin verecek ya da hiçbir geçmişleri olmayan ülkelere sınırdışı edilmelerini onaylayacak.

Öte yandan, Kongre üyelerinin, hükümetin kapanmasını önlemek için 19 Ocak'a kadar bir mali planı onaylamaları gerekiyor.

Trump, yeni vergi yasasının Kongre'nin her iki kanadından geçip onaylanmasından sonra, 2018'de yasama alanında daha fazla başarı elde etmeyi umuyor.Yasama öncelikleri arasında, bütçe, altyapı harcamaları, göçmenlik, sosyal yardım sisteminde reform ve Kasım'da yapılacak ara dönem seçimleri var.

Başkan Yardımcı Mike Pence ve birkaç bakan da haftasonundaki toplantıya katılıyor.

Başkan Donald Trump, haftasonunu bakanları ve Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle Camp David'de geçirecek. Toplantılarda, yönetimin 2018 için yasama öncelikleri ve Kasım ayında yapılacak ara seçimde izlenecek stratejiler konuşulacak.

Trump, çocukken yasal olmayan yollarla ülkeye getirilen ve DREAM isimli programla Amerika'da yaşama ve çalışma izinleri olan bu gençlerin ülkede kalmalarına onay vermek için Kongre'ye bazı şartlar sundu. Bu önerilerin arasında Meksika sınırına inşa etmek istediği duvar için finansman da var. Ancak Demokrat Partili üyelerin bu konuda Cumhuriyetçiler'e itiraz etmesi bekleniyor.

Cumhuriyetçi Partili üyeler ayrıca, sosyal yardım ve gıda yardımı programlarında kesinti yapmak da istiyor.

Ancak eğer ara seçimlerde Demokrat Parti başarılı olup, Kongre'deki üye sayısı dengelerini değiştirirse, Cumhuriyetçiler'in bu planları başarılı olmayabilir.

Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesinin hepsi ve 100 üyeli Senato'nun 30'a yakın sandalyesi, 2018'deki ara seçimlerde parti değiştirebilir.